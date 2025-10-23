PORTES OBERTES
L'acompanyament emocional a les persones afectades d'ELA i les seves famílies
Sandra Blavi / Daiane da Silva / Maria Dalmau
A la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls sabem que l’ELA va molt més enllà dels símptomes físics. Aquesta malaltia, té un gran impacte, tant emocional com en les relacions entre les persones afectades i el seu entorn. Per això, des de fa vint anys, treballem amb un objectiu clar: acompanyar-les en totes les fases que comporta aquesta dura malaltia i no deixar-les soles.
L’acompanyament emocional i psicològic és un dels pilars fonamentals de la nostra tasca. I el duem a terme a través d’un equip multidisciplinari especialitzat, format per treballadores socials, psicòlogues i terapeutes ocupacionals, que treballen conjuntament per atendre totes les dimensions que l’ELA remou: la física, la social i, especialment, l’emocional.
Oferim acompanyament emocional especialitzat tant a la persona afectada com als seus familiars. Aquest suport es fa de manera presencial, a domicili, als hospitals de referència on col·laborem i a la nostra seu.
Les nostres professionals, a més de tasques i accions centrades en el dia a dia de les famílies afectades, ajuden a:
- Afrontar l’impacte emocional del diagnòstic.
- Reforçar estratègies d’adaptació emocional al procés de la malaltia.
- Acompanyar en la presa de decisions complexes, tant personals com familiars.
- Gestionar pors, angoixa, ràbia o sentiments de pèrdua.
- Acompanyar en el procés de final de vida i el seu dol posterior.
Aquest acompanyament és sempre individualitzat i respectuós, posant al centre les vivències, necessitats i ritmes de cada persona.
A més, oferim grups de suport per a persones afectades, familiars o cuidadors i grups d’acompanyament en el dol a familiars.
A més d’aquest suport emocional, si la persona afectada o familiar ho necessita, la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls ofereix atenció i acompanyament psicològic més específic. Les nostres psicòlogues especialitzades proporcionen atenció individualitzada per ajudar a gestionar l’estrès, l’ansietat i altres emocions complexes que poden sorgir durant el procés de la malaltia. Aquest servei inclou sessions de teràpia personalitzades a domicili, així com a les Unitats dels hospitals de referència, tant a les persones afectades com als seus familiars, per garantir que tothom rebi l’ajuda necessària independentment de la seva ubicació geogràfica. Aquest projecte forma part del programa d’Atenció Integral per a Persones amb Malaltia Avançada de la Fundació “La Caixa” des de l’any 2015. A través d’aquest programa, avalat per la Organització Mundial de la Salut (OMS), s’ofereix aquesta intervenció psicològica, social i espiritual que complementa l’assistència social i sanitària per aconseguir una atenció integral específica en l’ELA.
Tot això és possible gràcies a un equip humà compromès i altament qualificat, que coneix a fons la realitat de l’ELA. Les nostres treballadores socials, psicòlogues i terapeutes ocupacionals, amb formació específica en la malaltia, treballen colze a colze entre elles, així com amb altres professionals de la xarxa de salut i serveis socials, per garantir una atenció integral personalitzada i continuada a les més de 600 persones afectades d’ELA que actualment hi ha a Catalunya, a més de les seves famílies i entorn.
Sandra Blavi / Daiane da Silva / Maria Dalmau
Departament de psicologia de la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls
