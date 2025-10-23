Les eleccions al rectorat la UdG seran el 27 de novembre
Entre el 7 i l'11 de novembre s'han de presentar les candidatures i, de moment, se'n coneixen dues: Josep Calbó i Albert Ruda
En el marc de la sessió d’aquest dijous, el Consell de Govern de la UdG, el màxim òrgan de govern de la institució universitària, ha aprovat la convocatòria i el calendari d’elecció de rector o rectora. En virtut d’aquest acord, les eleccions per succeir el rector Quim Salvi els propers sis anys es duran a terme el 27 de novembre mitjançant votació electrònica.
Entre les principals dates d’aquest calendari destaquen la presentació de candidatures (del 7 a l’11 de novembre), la proclamació provisional i definitiva de candidates i candidats (el 12 i el 18 de novembre, respectivament), el lliurament de les línies generals del programa de govern de les candidates i els candidats (19 de novembre), la campanya electoral (del 19 al 25 de novembre) i la jornada de reflexió (el 26 de novembre), i la votació electrònica que tindrà lloc des de les 9h a les 18h del dia 27 de novembre.
Ara per ara, es coneixen dues candidatures. En primer lloc, la del catedràtic de física Josep Calbó, que actualment forma part de l'equip del rectorat vicerector de Projectes Estratègics i Internacionalització. També la de l'exdegà de la facultat de Dret Albert Ruda. Tanmateix, la presentació oficial de les candidatures es farà entre el 7 i l'11 de novembre, per la qual cosa no es descarta que, finalment, hi hagi més candidats.
D’acord amb la Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU, de 2023), el nou rector o rectora de la UdG serà al capdavant de la institució per un únic mandat de sis anys improrrogables i no renovables, per la qual cosa no podrà optar a la reelecció a diferència de l’actual rector, Quim Salvi, que ha liderat la UdG els darrers vuit anys, en dos mandats consecutius de quatre anys cadascun. Salvi va guanyar les eleccions a finals de 2017 i va ser reelegit el 2021. Les accions més destacades de la seva acció de govern al llarg d’aquest temps es recullen en un espai web que es va presentar en Claustre Universitari el 16 d’octubre.
El sisè rector
El proper rector o rectora de la UdG serà el sisè en ocupar el càrrec després de Josep M. Nadal (1992-2002), Joan Batlle (2002-2005), Anna M. Geli (2005-2013), Sergi Bonet (2013-2017) i Quim Salvi (2018-2025).
Segons els nous Estatuts de la UdG, de juliol de 2025, la rectora o el rector és el màxim òrgan acadèmic de la Universitat i n’exerceix la representació, la direcció, el govern i la gestió. Aquesta persona és elegida per la comunitat universitària mitjançant elecció directa i sufragi universal ponderat segons els percentatges següents: el vot del sector del personal docent i investigador permanent equival a un 51%; el de la resta del personal docent i investigador equival a un 12%; el de l’estudiantat, un 25%; i un 12% el del personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis.
