Nou cas al parc Central de Girona: detingut un altre "escopidor" per atacar una nena de cinc mesos
Els Mossos han rebut una denúncia i han pogut identificar l'home, que té 25 anys
Els Mossos d’Esquadra han detingut a Girona un nou “escopidor” després que, presumptament, ataqués una nena de cinc mesos escopint-li a la cara mentre la seva mare passejava pel parc Central. Els fets van tenir lloc el 15 d’octubre, però la família va presentar la denúncia el passat dimecres, 22 d’octubre, a la comissaria de Salt. Gràcies a la descripció facilitada per la mare, els agents van poder identificar i arrestar el sospitós el mateix dia.
Es tracta d’un home de 25 anys, sense antecedents policials, a qui s’acusa d’un delicte de tracte degradant o vexatori. El detingut va passar la seva primera nit a les garjoles després de ser localitzat a la mateixa zona del parc Central.
La mare passejava amb el cotxet quan un home, que formaria part del grup de persones que viuen en un campament entorn del parc -segons indica la família-, s’hi va acostar de sobte i va escopir directament a la cara de la nena, deixant-la completament molla. L’individu, que semblava alterat, va fugir corrents. La mare, commocionada, va anar amb la seva filla al CAP, on el metge va ordenar fer-li unes analítiques, dels resultats de les quals encara es troben pendents.
Aquest nou cas se suma al del primer “escopidor” detingut per la Policia Municipal de Girona la setmana passada, un home de 35 anys acusat d’una agressió sexual a una jove de 18 anys, també a l’entorn de l’estació de tren de Girona. Segons van informar fonts municipals, aquest primer arrestat ja no forma part del grup instal·lat al parc Central, del qual hauria estat expulsat després de diversos incidents.
En les últimes setmanes, a la zona de l’estació i el parc Central s’han registrat altres incidents similars relacionats amb escopinades a dones, fets que han generat alarma i tensió entre els veïns. No es descarta que es presentin noves denúncies en els pròxims dies per casos semblants.
