Sant Julià de Ramis reclama la nova escola Castellum: "Els nostres alumnes no poden esperar més"
Representants de l'Ajuntament i del centre lliuren als Serveis Territorials d’Educació de Girona un informe tècnic que posa de manifest "l’obsolescència dels mòduls prefabricats del centre"
Sant Julià de Ramis torna a reclamar la construcció de la nova escola Castellum. L’alcalde Marc Sayols, acompanyat del regidor d’Educació, Pere Pujolràs, la directora del centre i representants de l’AFA, han lliurat aquest matí als Serveis Territorials d’Educació de Girona l’informe tècnic sobre la situació actual de l’escola Castellum encarregat per l’Ajuntament i redactat per l’enginyeria EMC2.
Des de l'Ajuntament apunten que el document posa de manifest l’obsolescència dels mòduls prefabricats on s’imparteix docència des de fa gairebé vint anys, la pèrdua total de la seva vida útil i el "greu incompliment" de les normatives actuals d’accessibilitat, seguretat i eficiència energètica. "Les conclusions determinen la pèrdua objectiva del caràcter provisional de la instal·lació de l’escola la qual ha esdevingut, de facto, indefinida i recomanen avaluar la seva substitució immediata per una edificació definitiva que compleixi plenament la normativa", asseguren des del consistori.
L’Ajuntament va cedir la parcel·la per a la nova escola
L’alcalde ha recordat que “fa gairebé un any que l’Ajuntament va cedir la parcel·la per a la construcció de la nova escola completament urbanitzada i amb tots els requisits tècnics i legals i que, per tant, ara és responsabilitat del departament d’Educació fer realitat el nou centre que el poble i les famílies reclamen des de fa anys”. De la mateixa manera, des de l’Ajuntament, la comunitat educativa i les famílies s’ha demanat al departament el compromís per escrit que garanteixi que l’escola Castellum està a dalt de la llista d’escoles prioritàries a construir. "Reafirmem el compromís absolut amb l’educació pública de qualitat i continuarem impulsant totes les accions necessàries fins que la nova escola Castellum sigui una realitat", conclouen des de l'ens local.
