Sarrià de Ter posa en marxa una campanya per donar visibilitat al teixit comercial
Es pretén incentivar el consum local i atreure clients de municipis propers
L'Ajuntament de Sarrià de Ter ha posat en marxa una nova campanya de comunicació destinada a dinamitzar i donar visibilitat al teixit comercial i de serveis del municipi. Sota l'eslògan "A Sarrià, tot a mà", la iniciativa busca reforçar el consum local i projectar el poble com un centre de referència comercial i de serveis a la comarca del Gironès.
L'objectiu principal de la campanya és doble. D’una banda, es vol incentivar el consum local, animant els veïns i veïnes de Sarrià de Ter a realitzar les seves compres i a contractar els serveis dins del propi municipi. De l’altra, es vol atraure clients dels municipis propers, mostrant que Sarrià de Ter és una alternativa atractiva i de qualitat enfront de les grans superfícies o la compra en línia.
Més que comerç
Un dels pilars de la campanya és mostrar la diversitat de l’oferta disponible a Sarrià de Ter. En aquest sentit, es subratlla que l'oferta local va molt més enllà de les botigues tradicionals i es posa l'accent en la diversitat de serveis que es poden trobar sense necessitat de desplaçar-se: assessorament de confiança (gestories, advocats o consultories), benestar i cura personal (fisioterapeutes, gimnasos o centres d'estètica), reparació i manteniment (tallers i professionals de serveis a la llar), formació i gastronomia (acadèmies, restaurants i experiències d'oci).
Els valors del comerç local
La campanya també es fonamenta en els valors essencials que defineixen els negocis locals: professionals, propers, sostenibles, diversos i familiars. I posa en relleu que aquests atributs són un valor afegit exclusiu del comerç i els serveis de proximitat. Amb aquesta acció, l'Ajuntament vol conscienciar sobre la importància de cuidar i mantenir viu els comerços i serveis de proximitat, ja que són vitals per mantenir la cohesió social, la dinamització econòmica i la sostenibilitat del municipi.
La campanya compta amb el finançament de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona i es difondrà a través de la ràdio, xarxes socials, cartelleria i premsa, utilitzant una imatge fresca i dinàmica que connecti amb els hàbits de consum actuals.
