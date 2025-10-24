Detenen un conductor a Sant Julià de Ramis per superar gairebé sis vegades la taxa d'alcoholèmia
Dos conductors van alertar els Mossos que el van acabar arrestant i immobilitzant el cotxe
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 54 anys que multiplicava gairebé per sis la taxa d'alcoholèmia màxima permesa. En concret, l'arrestat va donar 1,42 mg/l, quan el límit se situa en 0,25 mg/l. Els fets es van produir el passat dilluns 20 d'octubre, pels volts de les set de la tarda al punt quilomètric 721 de l'N-II a Sant Julià de Ramis (Gironès). Van ser dos conductors que van veure l'home circulant de manera perillosa els qui van avisar els Mossos. La Policia Local va iniciar una recerca i quan els Mossos van arribar al lloc dels fets l'home ja havia aturat el vehicle. En veure els símptomes que presentava, els agents li van fer la prova d'alcoholèmia que va donar positiu, amb un resultat d'1,42 mg/l d'aire expirat.
Davant dels fets, l'home va quedar detingut per un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota els efectes de l'alcohol. Els agents també van immobilitzar el vehicle per tal que no el pogués continuar circulant. L'arrestat, que té antecedents, ja ha passat a disposició del jutjat de guàrdia de Girona.
