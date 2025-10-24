Els veïns de Pla de Palau-Sant Pau de Girona demanen fer zona verda d'aparcaments per la pèrdua de places
Aquesta és la principal preocupació veïnal exposada en una reunió que va tenir lloc dimarts al centre cívic del barri amb membres de l'Ajuntament
Les naus del carrer Barcelona, un carril bici i l'augment de la presència de rates són altres protestes
Girona
El centre cívic del de Pla de Palau-Sant Pau va acollir aquest dimarts al vespre una reunió entre els veïns, que van omplir la sala, amb membres de l'Ajuntament de Girona amb l'alcalde, Lluc Salellas, al capdavant. El consistori va informar els veïns dels projectes que s'estan fent o es preveuen dur a terme durant aquest mandat al barri. Entre d'altres, la reforma de l'entorn de la parròquia de Sant Pau que va començar dilluns i farà que un tram del carrer Narcís Blanch sigui per a vianants, l'enderroc de diverses naus del carrer Barcelona o el projecte del pavelló de Palau III.
El president de l'associació de veïns del barri, Adrià García, explica que "tothom va quedar bastant content" per com es va desenvolupar la reunió, però que una "reivindicació" que va aparèixer "bastant" a l'hora de fer preguntes, la de poder fer aparcaments de zona verda. Alguns d'aquests projectes que es van tractar faran perdre places d'aparcament i ja ara "és impossible aparcar", assegura García.
Les obres per ampliar la zona esportiva i d’esbarjo existent al voltant de la parròquia faran perdre "una quarantena de places", assenyala el president de l'associació veïnal. Està previst que s’allarguin fins a principis de 2026 i que es produeixin afectacions en el trànsit mentre s’executin. També els futurs habitatges que s'aixecaran a l'aparcament gratuït de davant El Corte Inglés "trauran 150 places" i el futur pavelló de Palau III n'eliminarà "entre cinquanta i cent" en l'actual solar de sorra on aparquen vehicles. Això, i comptant que hi pugui haver "altres pacificacions de carrers" farà "perdre unes 300 places" al barri.
En tràmits per fer aparcaments de zona verda
García exposa que en aquesta trobada amb l'Ajuntament es va assegurar que el consistori "ha de tirar endavant uns tràmits per gestionar les zones verdes i blaves" a principis de 2026. El barri de Pla de Palau-Sant Pau, juntament amb Santa Eugènia i Sant Narcís, eren els "tres primers on s'han de focalitzar pel tema de la zona verda".
El president de l'associació veïnal lamenta que "tota la gent de fora a Girona aparca al barri", igual que passa a Santa Eugènia i Sant Narcís. Per això, "pels veïns és impossible". Indica que l'aparcament dissuasiu de Mas Gri "podria ser una solució", però diu que "va per llarg".
Naus del carrer Barcelona
Un altre dels temes que preocupa als veïns, i que coeja des de fa temps, són les naus abandonades del carrer Barcelona. Ara per ara, s'estan enderrocant sis de les naus, en unes tasques que van començar fa unes setmanes. Després, encara faltarà actuar en d'altres, així com fer l'institut Ermessenda.
García diu que els membres del consistori van apuntar a la reunió que "s'està treballant per millorar l'entrada sud". Així i tot, hi ha un "problema" amb la gent que dorm en aquestes naus abandonades, ja que el fet que vagin a terra implica que "es reubiquin a altres llocs del carrer, amb els problemes que implica", remarca.
Carril Bici
Quant a mobilitat, els veïns demanen la creació d'un carril bici que pugui connectar "el barri amb el centre de la ciutat". "Sembla que el natural seria pel carrer Migdia", detalla García, perquè ara per ara només n'hi ha a l'avinguda Lluís Pericot o al carrer Barcelona, i no a tota la via. L'Ajuntament, però, "va respondre que estan centrats a unificar carrils bicis i no fer-ne de nous".
Plaga de rates
Finalment, el president de l'associació veïnal detalla que "hi ha un augment significatiu de rates" i això "preocupa" als veïns. També s'han vist paneroles. Els veïns creuen que va lligat a l'augment de les deixalles fora dels contenidors i, de fet, l'Ajuntament va dir a la trobada que "té relació, però hi ha altres condicionats". La raó és que no només els veïns de Pla de Palau-Sant Pau s'han queixat de la presència de més rates, en altres barris de la ciutat també se n'han vist.
Subscriu-te per seguir llegint
- Nou cas al parc Central de Girona: detingut un altre 'escopidor' per atacar una nena de cinc mesos
- Mor una dona de 61 anys en un accident a Banyoles després d’impactar contra diversos vehicles aparcats
- Un menú amb dues estrelles Michelin per 90 euros
- La nòria serà més petita i no hi haurà toros mecànics per a adults en les Fires de Girona d'aquest any
- Aquesta és la gironina que participarà com a soltera a la nova edició de La isla de las tentaciones
- “A l’institut em van fer creure que no em podria treure mai l’ESO”
- Dues avionetes acaben a la carretera en un intent fallit d’aterratge a Beuda
- Em truquen i em diuen que la Caroline està en una casa abandonada, en males condicions, no la busquis