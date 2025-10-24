El Galliner monta un «bon pollastre», reivindica el teatre i fa crítica social en el pregó de les Fires de Girona
L’escola de teatre demana solucions per l’habitatge i critica el turisme i el cicloturisme en el discurs que obre la Festa Major
No podia ser d’una altra manera. El Centre d’Arts Escèniques El Galliner va obrir aquest divendres al vespre les Fires de Girona muntant un «bon pollastre» amb el pregó. L’escola no es va conformar a fer un pregó dels típics, amb una persona parlant des del balcó de l’Ajuntament. És clar, la veu cantant la va portar la persona encarregada de la direcció d’El Galliner, Carla Rovira (amb una disfressa de gallina), i alumnat i professorat disfressat de ciclista i gallines tampoc es van voler perdre l'acte des de diferents balconades de la plaça del Vi, o des de la tarima. I un fet, gairebé inusual, el pregó va començar deu minuts abans d'hora.
L’escola celebra 35 anys en un 2025 «ple de canvis importants», especialment, perquè després de tres dècades a la Casa de Cultura s’han hagut de traslladar als Maristes. D’aquesta manera, i després d’agrair la convidada per fer el pregó, Rovira va fer un repàs a la història de l’escola. Va recordar com el 1990 i per «trencar amb el centralisme» de la gent que anava a estudiar a l’Institut del Teatre, va obrir El Galliner al número 5 del carrer de la Rosa.
Per una «crisi important» i un preu del lloguer «massa alt» van haver d’anar als centres cívics de Santa Eugènia i de Sant Narcís, per acabar, el 1995 a la Casa de Cultura, el seu «galliner durant trenta anys». Allà encara hi ha «plomes» del que havia estat casa seva, on havien «crescut» i s’havien fet «grans». «Per la Casa de Cultura han passat generacions i generacions de pollastres», alguns dels quals van ser al pregó i, de tant en tant, deixaven anar algun crit. Tot plegat, formant un «bon caldo» amb les «més de 50.000 persones» que han passat durant els 35 anys per El Galliner.
El teatre genera esperit crític i teixeix relacions d’amor, aspectes vitals per l’auge del feixisme o el racisme
«El teatre és essencial»
Per això, Rovira va remarcar que «el teatre és essencial en la cultura i en el món», i un «espai de democratització, comunitat i treball en equip». Un espai que, a més, «genera esperit crític i teixeix relacions d’amor», uns aspectes que l’escola creu que són «vitals», però encara ho són més davant l’increment «del feixisme, el racisme, el masclisme o l’LGTBIfòbia».
Rovira va assegurar que a El Galliner vol «garantir» el dret de la cultura a les persones. Tampoc es va oblidar d’altres escoles que també s’encarreguen de transmetre aquest dret, com La Moderna, La Diana, l’Escola de Circ de Girona o l’ERAM. Totes elles, «espais d’amor cap a les arts escèniques que promouen la cultura i fan una millora ciutat».
Un discurs polític i humor
La persona responsable de l’escola tampoc es va oblidar de dos centres d’arts escèniques que fan una «feina inestimable» mentre s’està «duent un genocidi». És el cas de la Gaza Circus School i la Freedom Theater de Jenin, amb qui han «col·laborat unes quantes vegades». A la plaça del Vi, també es van concentrar algunes persones amb la bandera de Palestina.
I és que el pregó d’El Galliner també va anar acompanyat d’una crítica social, sempre amb humor, de diferents aspectes. Des que es va crear l’escola, a Girona, «algunes coses han canviat molt i, en altres, no ha canviat gens». Rovira va lamentar que «el centre està irreconeixible» i va criticar el 15% d’habitatges d’ús turístic saludant-los irònicament en diferents idiomes. Per això, els joves «no poden marxar de casa i independitzar-se» i el que volen són «llocs plens de vida, de vida arrelada i de gent amb ganes de teixir comunitats al territori».
El centre de Girona està irreconeixible. Els joves no poden marxar de casa i nosaltres volem llocs plens de vida
Amb la participació d'una gallina a la balconada oposada de l'ajuntament també va criticar el nou sistema de recollida de residus, i amb la companyia d’un ciclista es va fer ressò de l’auge del cicloturisme. «Fins i tot, els edificis més emblemàtics i històrica no s’han salvat de la fal·lera ciclista», va lamentar Rovira, fent referència a l’antiga sala de ball i teatre Odeon, que s’ha convertit en una botiga de bicicletes. La plaça sencera va començar a xiular en aquest moment.
Sobretot, però, Rovira va reivindicar la gent de Girona. Aquest any El Galliner s’ha quedat sense edifici, però «una escola no és un edifici, és la seva gent». Ho va fer servir per donar pau al fet que «el gran poder de Girona és la diversitat de la seva gent», que lluita contra les «injustícies» i les que fan de la ciutat «un món millor».
Abans d’acabar va fer menció, de nou, a l’emergència habitacional. Aquest cop posant èmfasi a la que, en principi, serà la seva nova casa d’aquí a un temps: l’antiga UNED. L’edifici acull les persones sense llar durant el Pla de Fred i, per això, va demanar posar «solució per frenar l’emergència habitacional a la ciutat i per garantir la dignitat del projecte que ocupa l’edifici actualment».
El gran poder de Girona és la diversitat de la gent que fa front a les injustícies i fer de la ciutat un món millor
El discurs va finalitzar amb el típic «visca Girona, visca les Fires!», acompanyat per un «visca la cultura i el teatre». Abans d’això, el ciclista ciclista va dirigir la coral de ciclistes per entonar el mític Girona, m’enamora, un cant que van acompanyar totes les persones que van omplir la plaça del Vi. També els regidors i regidores i l’alcalde, Lluc Salellas, que va presidir l’acte des del balcó de l’Ajuntament. «Les Fires són per gaudir, per passar amb família i amb la gent que estimem», va dir l'alcalde abans del pregó. En referència a El Galliner, també va mencionar que «ajuda a fer una ciutat més rica i plena».
Actes previs
Des del matí ja hi havia un ambient diferent a la ciutat, es respirava una essència especial. Alumnes de diferents escoles es van apropar a la plaça del Vi i a l’entrada de l’Ajuntament miraven l’exposició de la imatgeria festiva mentre el professorat els feia preguntes sobre la ciutat: «Sabeu el nom dels quatre rius de Girona?», era una.
I és que abans del pregó ja es van començar a escalfar motors amb cercaviles, xocolatades i danses amb els elements de la imatgeria festiva de la ciutat. Els balls de l’àliga, del gegant Gerió o de la Mula Baba sempre són benvinguts. I en acabar el pregó tocava el primer dia de barraques per alguns, amb els concerts a La Copa Belen Natali, Lia Kali i Sara Socas. O potser la gent va preferir anar a dormir aviat, perquè comença més d’una setmana farcida d’activitats i aquest matí, la Fal·lera Gironina ja despertarà ben aviat la ciutat amb les Matinades.
