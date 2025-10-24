Girona presenta un itinerari d'acció climàtica amb 13 plafons repartits per la ciutat
Cada punt del recorregut tracta una temàtica diferent, amb l'objectiu de conscienciar sobre el medi ambient
L'Ajuntament de Girona ha presentat aquest divendres matí l’itinerari d’acció climàtica de la ciutat coincidint amb el Dia Internacional contra el Canvi Climàtic. S'han col·locat tretze plafons repartits en una desena de barris, cada un dels quals tracta sobre un tema mediambiental. Per exemple, a la plaça de Catalunya s'ha situat el plafó general sobre l'emergència climàtica, al Mercat del Lleó un sobre el malbaratament alimentari o a l'estació de trens un altre sobre la transició energètica. L'objectiu és que cada cartell anés vinculat a l'espai on s'ha ubicat.
L'alcalde, Lluc Salellas, ha detallat que és una "ruta pedagògica perquè la gent estigui la importància del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic". D'aquesta manera, el govern continua "apostant per la lluita contra el canvi climàtic i vol conscienciar i sensibilitzar sobre aquests temes".
Per altra banda, el regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, ha indicat que és una "proposta pionera d'educació ambiental" i que té la voluntat "d'estendre-la el màxim possible". El regidor ha remarcat que la conscienciació en la lluita contra el canvi climàtic "no ha de ser només els llibres d'escoles o xerrades als centres cívics, també pot ser a partir de cartells".
Entitats col·laboradores
Salellas i Cot també han destacat que el projecte s'ha dut a terme amb la col·laboració de diferents entitats del sector. Una d'elles, la Fundació Emys que es dedica a la comunicació i educació ambiental, entre d'altres. La directora, Ivette Casadevall, ha explicat que la finalitat de la iniciativa és "acostar l'educació ambiental al carrer, no només a les aules i per a infants".
Casadevall ha exposat que hi ha conceptes que la població coneix perquè "es treballen més als mitjans", però, en canvi, n'hi ha d'altres "poc coneguts que es pretenen acostar de la manera més planera possible". A part d'exposar la problemàtica dels diferents temes, també "es parla de solucions factibles" que donen "un bri d'esperança per caminar cap a un futur més sostenible".
Finalment, l'itinerari va acompanyat d'un Kahoot (servei que permet crear testos de qualsevol tema) per treballar amb els instituts. D'aquesta manera, els alumnes poden "aprofundir en el coneixement del tema que han treballat amb el cartell i contestar una sèrie de preguntes a través del joc per també veure si han assolit el contingut del cartell", ha conclòs Casadevall.
