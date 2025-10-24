Incendi d'un contenidor i d'un vehicle de matinada a Santa Eugènia
Els Bombers també han sufocat un foc de matolls a la Font de la Pólvora
Els Bombers han hagut d’intervenir aquest divendres de matinada en diversos incendis a la ciutat de Girona. Poc després de les dues, ha cremat un contenidor al carrer Agudes, al barri de Santa Eugènia, i els Bombers han sufocat les flames ràpidament.
Mitja hora més tard, els efectius han tornat al mateix vial per un altre incident: s’ha incendiat l’interior d’un vehicle. El foc ha afectat parcialment l’habitacle del cotxe, segons han informat els Bombers.
Gairebé a la mateixa hora, quan passaven 10 minuts de les dues, una altra dotació s’ha desplaçat fins al carrer Acàcia de la Font de la Pólvora, a l' Est de la ciutat, per un petit incendi de vegetació que ha cremat uns pocs metres quadrats de matolls.
En tots dos serveis també s’hi ha mobilitzat la Policia Municipal de Girona.
