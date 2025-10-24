Ja tens els «stickers» de Sant Narcís per enviar per WhatsApp?
La campanya, impulsada pel Bisbat de Girona, vol engrescar a la ciutadania a «redescobrir» el patró de la ciutat
El Bisbat de Girona ha començat a distribuir una col·lecció d’stickers de Sant Narcís per a WhatsApp i Telegram amb l’objectiu d’engrescar a la ciutadania a «redescobrir» el patró de la ciutat i, sobretot, acostar la seva figura a les generacions més joves.
En total n’hi haurà sis, que el Bisbat de Girona anirà enviant al llarg dels pròxims dies a través dels seus canals oficials. El primer es basa en una imatge del patró present a la basílica de Sant Feliu de Girona i, el segon, representa el cotó beneït que es reparteix el 29 d’octubre a l’Ofici Solemne i que es creu que cura el mal d’orella. Amb tot, l’església gironina convida a «compartir els stickers amb familiars i amics per celebrar junts la seva festa».
La campanya, que s'ha posat en marxa avui coincidint amb l’inici de les Fires de Sant Narcís i que també pretén «reforçar el vincle» de la ciutadania amb el patró de la ciutat, compta també amb diversos materials divulgatius i interactius. I és que a banda dels adhesius digitals, el Bisbat de Girona ha creat un joc a través d’Instagram amb curiositats sobre la vida del sant; ha distribuït adhesius amb la imatge de Sant Narcís en diversos espais de Girona i de la diòcesi (n’hi haurà sempre disponibles a la seu del Bisbat de Girona i a la llibreria diocesana Casa Carles); i ha dedicat un nou apartat a la figura de Sant Narcís en la seva pàgina web, amb informació històrica, llegendes i bibliografia.
Bisbe de la diòcesi
Segons la tradició, Sant Narcís va viure entre els segles III i IV, i la llegenda el situa com a Bisbe de la diòcesi i màrtir. És venerat com a patró i protector de la ciutat de Girona des del 1387, quan se li va atribuir la intercessió miraculosa que va alliberar Girona del setge de les tropes franceses de Felip l’Ardit. El 1864 va ser declarat també patró de tota la diòcesi, i les seves relíquies es custodien a la basílica de Sant Feliu.
En la seva reflexió al Full Parroquial de demà, el bisbe de Girona, fra Octavi Vilà, recorda que «la tradició situa Sant Narcís en les arrels mateixes de la nostra fe com a Església de Girona» i que «la seva figura ens ajuda en el nostre camí personal i comunitari de fe». I afegeix: «Som els seus hereus espirituals i això ens ha de motivar a viure la nostra fe amb constància, perseverança, paciència i esperança».
Celebracions religioses
Les celebracions religioses començaran diumenge 26 d’octubre amb el Tridu de Sant Narcís, que es farà durant tres dies, fins dimarts, a dos quarts de set de la tarda a la basílica de Sant Feliu, amb la predicació dels claretians P. Antoni Costa i P. Pere Codina.
El mateix diumenge a les vuit del vespre, també a la basílica de Sant Feliu, tindrà lloc una vetlla de pregària presidida pel bisbe, amb la participació dels moviments i grups de la diòcesi, organitzada per la Comissió Diocesana per al Jubileu de l’Esperança.
La celebració central serà dimecres 29 d’octubre a les onze del matí amb l’Ofici Solemne de Sant Narcís a la basílica de Sant Feliu, presidit pel bisbe. En acabar, es repartirà el tradicional cotó beneït, símbol de protecció i expressió de devoció popular.
Subscriu-te per seguir llegint
- Nou cas al parc Central de Girona: detingut un altre 'escopidor' per atacar una nena de cinc mesos
- Mor una dona de 61 anys en un accident a Banyoles després d’impactar contra diversos vehicles aparcats
- Un menú amb dues estrelles Michelin per 90 euros
- La nòria serà més petita i no hi haurà toros mecànics per a adults en les Fires de Girona d'aquest any
- Aquesta és la gironina que participarà com a soltera a la nova edició de La isla de las tentaciones
- “A l’institut em van fer creure que no em podria treure mai l’ESO”
- Dues avionetes acaben a la carretera en un intent fallit d’aterratge a Beuda
- Em truquen i em diuen que la Caroline està en una casa abandonada, en males condicions, no la busquis