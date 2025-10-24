Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Més d'un quilòmetre de retencions per un accident múltiple a Sarrià de Ter

Han xocat un camió, una furgoneta i tres cotxes i s'ha hagut de tallar un carril de l'autopista

Vídeo | Accident múltiple a l'AP-7 a Sarrià de Ter

Redacció

Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

Un accident de trànsit múltiple provoca problemes de circulació aquest divendres al matí a l’autopista AP-7, al seu pas per Sarrià de Ter.

En la col·lisió s’hi han vist implicatscinc vehicles: un camió, una furgoneta i tres turismes, que han xocat per fregament i de manera lateral mentre s’incorporaven a la via, a l’altura de Girona nord.

Segons el Servei Català de Trànsit, l’accident s’ha saldat amb un ferit lleu. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra de Trànsit, els Bombers i efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Els Mossos han tallat un carril, tot mantenint-ne tres d’oberts a la circulació. Tot i això, s’han registrat retencions de més d’un quilòmetre en sentit Figueres.

