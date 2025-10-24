La Primitiva deixa un premi de més de 61.000 euros a Girona
La butlleta s'ha segellat a Loteria Merche
El sorteig de La Primitiva d'aquest dijous 23 d'octubre ha deixat un premi de 61.863,08 euros a la ciutat de Girona. L'afortunat va fer l'aposta a l'Administració de Loteries número 2 de la ciutat, coneguda com a Loteria Merche.
L'aposta guanyadora ha encertar cinc dels sis números a més del complementari, un premi de segona categoria.
D'altra banda, a Las Palmas de Gran Canaria, es va segellar una butlleta amb sis encerts (premi de primera categoria) que s'embutxacarà 1.144.467 euros.
