El PSC de Girona acusa l'Ajuntament "d'improvisar" amb una nova modificació pressupostària de més de 400.000 euros
Els socialistes alerten que el consistori utilitza el romanent com una “targeta de crèdit” per "tapar forats" i "pagar despeses recurrents"
El grup municipal del PSC - Girona pel Canvi va denunciar, durant el ple extraordinari per debatre una nova modificació pressupostària, que el govern de Lluc Salellas actua "sense planificació ni direcció política", i que “Girona viu instal·lat en la improvisació permanent”.
La portaveu del grup, Bea Esporrín, va advertir que “una vegada més, s’aprova una modificació pressupostària -aquesta vegada per més de 400.000 euros- per cobrir despeses perfectament previsibles com manteniments, beques menjador o programes socials”.
Esporrín va criticar que el govern municipal utilitzi el romanent de tresoreria com una "targeta de crèdit" per compensar la seva manca de previsió: “Aquest instrument hauria de servir per a emergències reals o inversions sostenibles, no per tapar forats ni pagar el dia a dia”.
Una gestió sense previsió i amb pedaços constants
Segons indiquen els socialistes, aquesta nova modificació és “una més entre moltes” i considera que el pressupost inicial "no reflecteix la realitat de la ciutat ni les seves necessitats reals". “Si cada any cal fer modificacions per pagar allò que ja sabem que s’haurà de pagar, vol dir que el pressupost no serveix com a eina de planificació, sinó com a mecanisme de reacció” va lamentar Esporrín.
La portaveu va denunciar també aquesta modificació implica retallades fragmentades en més de 40 partides, algunes d’elles de personal i serveis essencials com Hisenda, Seguretat Ciutadana, Jardineria o Serveis Urbans.
“Per pagar un projecte nou, estan buidant partides bàsiques que després haurem de tornar a reforçar. Això és una roda que no s’atura, i que genera incertesa dins l’estructura municipal” va afegir.
Esporrín va assenyalar que aquesta manera de gestionar “no és un problema comptable, és un problema de direcció política”. “El govern reacciona, però no planifica. Actua a cop d’imprevist” va insistir.
Els socialistes consideren que aquesta improvisació és la continuïtat del model deixat per Junts, que durant 14 anys “va basar la seva gestió en pedaços i decisions a curt termini”.
Finalment, Esporrín va reclamar al govern que “faci un pas enrere en aquesta manera d’actuar” i que treballi en un pressupost per al 2026 “seriós, realista i planificat”,
- Nou cas al parc Central de Girona: detingut un altre 'escopidor' per atacar una nena de cinc mesos
- Mor una dona de 61 anys en un accident a Banyoles després d’impactar contra diversos vehicles aparcats
- Un menú amb dues estrelles Michelin per 90 euros
- La nòria serà més petita i no hi haurà toros mecànics per a adults en les Fires de Girona d'aquest any
- Aquesta és la gironina que participarà com a soltera a la nova edició de La isla de las tentaciones
- “A l’institut em van fer creure que no em podria treure mai l’ESO”
- Dues avionetes acaben a la carretera en un intent fallit d’aterratge a Beuda
- Em truquen i em diuen que la Caroline està en una casa abandonada, en males condicions, no la busquis