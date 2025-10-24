Reforcen la vigilància policial al parc Central de Girona pels "escupidors" i l'alcalde insta les víctimes a denunciar
Salellas afirma que han fet gestions amb la Fiscalia per evitar que els detinguts tornin a reincidir
L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha afirmat aquest divendres que s’ha reforçat la presència policial al voltant del parc Central i l’estació de tren després dels casos d’“escupidors” denunciats a la ciutat. “Ja fa dies que tenim constància que hi estan havent aquests casos d’escopinades i per tant ens hi hem posat a treballar, tant Policia Municipal com Mossos d’Esquadra”, ha explicat Salellas.
Ambdues persones vinculades als incidents estan identificades i han estat detingudes, un d'ells ja dues vegades. El batlle també ha explicat que ha fet gestions amb la Fiscalia per “evitar que aquestes persones, si són detingudes, tornin a sortir al carrer i, per tant, que el possible perill desaparegui”. Salellas ha afegit en una roda de premsa on se li ha preguntat pel cas que “la situació està controlada en el sentit que ja hi ha molta presència policial” i ha insistit que es tracta de “dos casos molt concrets” i no d’un problema generalitzat a la zona de l’estació.
Els Mossos d’Esquadra van detenir dijous novament el conegut com a “segon escopidor” mentre estava a comissaria arrestat pel cas d’un atac a una nena de cinc mesos al parc Central. En les últimes hores, l’home ha acumulat set noves denúncies, sumant un total de vuit casos, i ha quedat novament acusat de tracte degradant o vexatori. Es tracta d’un home de 42 anys sense antecedents policials, que ha passat dues nits a les garjoles i aquest divendres hauria de passar a disposició judicial.
Les set denúncies addicionals presentades a Salt fan referència a fets similars que s’haurien produït entre agost i octubre a Girona. En tots els casos, les víctimes han relatat que l’home les mirava amb “cara d’odi i menyspreu”. Aquest cas arriba després que la setmana passada la Policia Municipal detingués el primer “escopidor”, un home de 39 anys acusat d’una agressió sexual a una jove de 18 anys en la mateixa zona.
Salellas ha instat les persones afectades a presentar denúncia per evitar que els responsables puguin reincidir. A més, ha confirmat que un dels implicats -el "segon escopidor" es troba en situació irregular i que la Policia Nacional està tramitant el cas per determinar fins on es pot arribar.
- Nou cas al parc Central de Girona: detingut un altre 'escopidor' per atacar una nena de cinc mesos
- Mor una dona de 61 anys en un accident a Banyoles després d’impactar contra diversos vehicles aparcats
- Un menú amb dues estrelles Michelin per 90 euros
- La nòria serà més petita i no hi haurà toros mecànics per a adults en les Fires de Girona d'aquest any
- Aquesta és la gironina que participarà com a soltera a la nova edició de La isla de las tentaciones
- “A l’institut em van fer creure que no em podria treure mai l’ESO”
- Dues avionetes acaben a la carretera en un intent fallit d’aterratge a Beuda
- Em truquen i em diuen que la Caroline està en una casa abandonada, en males condicions, no la busquis