Tornen a detenir el "segon escupidor" de Girona i ja acumula vuit denúncies

El jutge ha determinat que l'home, de 42 anys, sigui ingressat per avaluació psicològica a l'hospital de Salt

La comissaria dels Mossos i la Policia Local de Salt és on s'han recollit totes les denúncies, fotos d'arxiu.

Eva Batlle

Girona

Els Mossos d’Esquadra van detenir aquest dijous el conegut com a “segon escopidor” mentre estava a comissaria arrestat pel cas de l’atac a una nena de cinc mesos a Girona. En les últimes hores, l’home ha acumulat set noves denúncies, sumant un total de vuit casos. Novament, ha quedat acusat com a presumpte autor d'aquests nous casos pel delicte de tracte degradant o vexatori.

Segons va avançar Diari de Girona, el primer cas remunta al 15 d’octubre, quan l’home hauria escopit a la cara a una nadó de cinc mesos mentre la seva mare passejava pel parc Central de Girona. La família va presentar denúncia el passat dimecres 22 d’octubre a la comissaria de Salt, i els Mossos van arrestar el sospitós el mateix dia.

Es tracta d’un home de 42 anys sense antecedents policials. L’arrestat ha passat dues nits a les garjoles de la comissaria després de la imputació dels set nous casos. Un cop passat a diposició judicial aquest divendres, el jutge ha ordenat que sigui ingressat per avaluació psicològica a l'hospital de Salt.

En tots els casos, les víctimes han relatat que l’home les mirava amb cara d’odi i menyspreu. Segons els Mossos, els vuit casos podrien augmentar en els pròxims dies, ja que no es descarta que arribin noves denúncies. Fins ara, totes s’han interposat a la comissaria de Salt.

Els set casos

Les set denúncies addicionals fan referència a fets similars: l’home presumptament sol escopir a la cara o als peus de les víctimes, i aquests incidents s’haurien produït durant els mesos d’agost i octubre a Girona.

El primer cas es remunta a l’1 d’agost, poc després de les set del matí, al barri de Fontajau. Pocs dies més tard, el 17 d’agost, a primera hora del matí al carrer Remences, un altre incident semblant va afectar una víctima, a qui l’home també va escopir a la cara.

Ja a l’octubre, els fets es van repetir. El 1 d’octubre, una dona que passejava amb un nen de poc més d'un any pel carrer de Ramon Muntaner va rebre un escopit als peus. El 6 d’octubre, al passeig Canalejas, poc abans de les vuit del matí, es va produir un incident idèntic. El 15 d’octubre, a Vila-roja, a mig matí, un home va escopir als peus d’una noia. El 20 d’octubre, al carrer Ramon Muntaner, l’home va escopir al cabell i a la jaqueta d’una altra persona, i finalment, el 21 d’octubre, un últim incident es va registrar al carrer Ibèria, seguint el mateix patró.

Dos escupidors

El primer “escopidor” va ser detingut per la Policia Municipal de Gironala setmana passada, un home de 39 anys acusat d’una agressió sexual a una jove de 18 anys, també a l’entorn de l’estació de tren de Girona.

