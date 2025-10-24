La UdG assegura que baixa en transparència per un problema informàtic que ja s'ha solucionat
Un atac de bots fa que no es pugui penjar tota la informació analitzada per la plataforma Dyntra, i un cop solucionat el problema torna a estar en el Top10 del rànquing estatal
La Universitat de Girona assegura que quan la plataforma Dyntra estava avaluant la transparència de la institució per actualitzar el rànquing que fa a escala espanyola hi va haver “problemes al web”, per la qual cosa es van “deshabilitar alguns enllaços” i l’avaluació no es va poder fer de forma correcta. El vicerector de qualitat i transparència de la UdG, Pepus Daunis, explica que hi va haver un “atac de bots”, un tipus de ciberatac que utilitza scripts automatitzats per interrompre una pàgina, robar dades o fer accions malicioses.
Daunis detalla que el rànquing és “dinàmic” i en el moment que la plataforma s’ho va mirar hi havia “coses que no eren correctes” i en el moment d’actualitzar “no estaven disponibles” i la transparència de la UdG va “baixar en picat”. “Moltes coses que s’estaven pujant no es van poder validar en el seu moment”, remarca el vicerector.
Un cop solucionat els problemes, la institució ha recuperat posicions i se situa en el novè lloc del rànquing, igual que ara fa un any. Amb el problema informàtic, complica 134 dels 169 requisits analitzats. Ara, però, n’assoleix 153, només un menys que a l’estiu de 2024. A més, si fa unes setmanes havia caigut a la tercera posició a escala catalana, ara ha tornat a passar a ser la primera. Pepus Danius destaca “els esforços de transparència” de la UdG, i que amb la nova actualització la institució torna a estar en el lloc que els “pertoca” i que intenten “mantenir”.
Els criteris
Dyntra és una plataforma col·laborativa que estudia la transparència a l'hora de la publicació de dades en les pàgines web de diferents organitzacions. Ho fa de 77 universitats espanyoles, públiques i privades, i té en compte cinc criteris. Fa unes setmanes, penalitzava la UdG la transparència economicofinancera, on només complia set dels vint aspectes (un 35%). Després de solucionar els problemes, n’assoleix disset (85%). Per exemple, la distribució dels costos de personal per grups de classificació o l'import del deute públic actual de la universitat.
Amb l'última actualització també acredita 24 dels 25 punts en comunicació pública (96%), on assoleix els millors resultats. En participació i col·laboració en compleix 19 dels 21 (90,48%) i 76 de 84 en transparència institucional (90,48%). Finalment, també n’assoleix 17 de 19 (89,47%) en contractacions de serveis.
- Nou cas al parc Central de Girona: detingut un altre 'escopidor' per atacar una nena de cinc mesos
- Mor una dona de 61 anys en un accident a Banyoles després d’impactar contra diversos vehicles aparcats
- Un menú amb dues estrelles Michelin per 90 euros
- La nòria serà més petita i no hi haurà toros mecànics per a adults en les Fires de Girona d'aquest any
- Aquesta és la gironina que participarà com a soltera a la nova edició de La isla de las tentaciones
- “A l’institut em van fer creure que no em podria treure mai l’ESO”
- Dues avionetes acaben a la carretera en un intent fallit d’aterratge a Beuda
- Em truquen i em diuen que la Caroline està en una casa abandonada, en males condicions, no la busquis