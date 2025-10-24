La UdG es prepara per participar en una nova edició de la Formula Student Spain al Circuit de Montmeló
Més de seixanta estudiants de diferents facultats treballen conjuntament en la construcció d’un monoplaça
Deu anys després que l’equip UdG Racing Team participés per última vegada a la competició Formula Student Spain (FSS), la Universitat de Girona (UdG) reprèn el repte de construir un monoplaça i tornar a competir al Circuit de Montmeló l’agost del 2026. Ho fa a través de l’equip UdG Racing Division, compost per més de 50 estudiants de diferents facultats i graus, que treballen conjuntament amb l’objectiu de dissenyar, desenvolupar i construir un vehicle d’alta tecnologia capaç de competir al més alt nivell universitari europeu.
L’equip, impulsat inicialment l’any 2022 pels estudiants d’enginyeria Marc Vila i Damián Granados, pren com a referència el projecte pioner del 2014 liderat per Albert Martínez, que va culminar amb la construcció d’un monoplaça de combustió. Tot i que aquell prototip no va poder superar la inspecció tècnica prèvia a la competició, va assentar les bases d’un projecte que avui renaix amb una visió renovada i una estructura més àmplia.
Actualment, l’equip UdG Racing Division està integrat per estudiants de les facultats de Turisme, Econòmiques i Dret i l’Escola Politècnica Superior, entre d’altres. El grup es divideix en vuit departaments especialitzats que aborden diferents àmbits clau del projecte: màrqueting i comunicació, motor, xassís i suspensió, aerodinàmica, finances, electrònica i electricitat, web i legal.
La recent incorporació d’estudiants de l’Escola Universitària de les Arts ERAM al departament de Mèdia i Màrqueting ha aportat la implementació d’eines d’edició i modelatge 3D. Aquest recurs permetrà oferir una visió virtual del monoplaça tant als membres de l’equip com als patrocinadors i al públic interessat.
El procés de desenvolupament del vehicle combina el disseny digital, la fabricació de maquetes de fusta i l’ús d’impressions 3D per crear i validar components clau del monoplaça. A més, el projecte serveix com a espai d’aprenentatge pràctic on els estudiants poden aplicar coneixements teòrics en entorns reals de treball i col·laboració interdisciplinària.
Amb el nou curs, l’equip es troba immers en la fase de posada a punt del vehicle i ha iniciat una campanya per cercar nous patrocinadors i incorporar nous membres per als diferents departaments.
Una oportunitat europea per al talent universitari
La Formula Student Spain és una competició internacional que reuneix estudiants de més de 23 països i desafia els equips a dissenyar, fabricar, desenvolupar i competir amb cotxes d’estil Fórmula 1. L’esdeveniment, organitzat per la Societat de Tècnics d’Automoció d’Espanya (STA) amb el suport d’institucions i empreses del sector, compta amb més de 350 voluntaris i més de 70 estudiants d’enginyeria en les últimes etapes dels seus estudis.
La competició, a part de puntuar els resultats que s’obtenen al circuit -com l’eficiència o la resistència del monoplaça- també té en compte altres aspectes com el pla de negoci, el disseny del vehicle o el cost i manufacturaria.
