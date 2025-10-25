Una baralla al parc Central de Girona acaba amb un ferit de navalla i el robatori d’un mòbil
Els Mossos detenen l'autor de la sostracció del telèfon a Santa Eugènia
Una baralla al parc Central de Girona ha acabat amb un jove ferit per arma blanca i el robatori d’un telèfon mòbil. Els fets han tingut lloc cap a dos quarts de dues de la matinada d’aquest dissabte i hi ha estat implicat un grup de nois.
Durant l’enfrontament, un dels joves hauria exhibit una navalla i ha ferit un altre participant, que ha patit diversos talls. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) li ha fet les primeres cures al lloc dels fets i posteriorment ha estat traslladat a l’hospital, però no ha resultat afectat de gravetat, confirmen els Mossos d'Esquadra. Que han pogut recuperar la navalla que havia llançat el presumpte autor de l'agressió.
Una patrulla dels Mossos d’Esquadra que es trobava a la zona ha presenciat l’incident i s’ha mobilitzat immediatament. En arribar-hi, els agents han localitzat la víctima i també un altre home que ha explicat que havia intentat mitjançar en la baralla i que li havien sostret el telèfon mòbil durant la trifulga. Un ciutadà ha difós a les xarxes un vídeo de l’enfrontament.
Segons fonts policials, tots els implicats es coneixien entre ells. Gràcies a la descripció facilitada per l’home que havia patit el robatori, els agents han pogut localitzar i detenir poc després el presumpte autor dels fets al carrer Agudes, al barri de Santa Eugènia. Es tracta d’un jove de 23 anys, arrestat com a presumpte autor d’un delicte de furt.
Pel que fa a les lesions derivades de la baralla, els Mossos d’Esquadra han indicat que no hi ha cap detingut per aquest motiu. En canvi, la regidora de Seguretat de Girona, Sílvia Aliu, ha informat que hi hauria tres detinguts relacionats amb l’incident. En una publicació a la xarxa X (antic Twitter), Aliu ha assegurat que l’enfrontament hauria estat entre “nois vinguts d’altres municipis”.
La regidora també ha fet balanç de la primera nit de les Fires de Girona, que ha qualificat “d’èxit”, destacant que no s’ha registrat cap incident destacat vinculat a l’activitat de la festa major i ha elogiat la tasca de la Policia Municipal i dels Mossos d’Esquadra.
- Mor una dona de 61 anys en un accident a Banyoles després d’impactar contra diversos vehicles aparcats
- Em truquen i em diuen que la Caroline està en una casa abandonada, en males condicions, no la busquis
- Tornen a detenir el 'segon escupidor' de Girona i ja acumula vuit denúncies
- La Primitiva deixa un premi de més de 61.000 euros a Girona
- Natxo Morera: «Quan programo la música de Fires ja sé que em cauran pals»
- Més d'un quilòmetre de retencions per un accident múltiple a Sarrià de Ter
- Aquesta és la gironina que participarà com a soltera a la nova edició de La isla de las tentaciones
- Rescaten cinc tripulants d'una llanxa a Cadaqués en ple temporal amb onades de tres metres i ratxes de 83 km/h