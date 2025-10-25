El corredor de bus ràpid entre Girona i Salt entrarà en funcionament aquests dies de Fires
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque ho ha anunciat a Girona en el balanç de les actuacions del Govern al Gironès
La consellera de Territori, Sílvia Paneque ha anunciat aquest dissabte que el corredor de bus ràpid entre Girona i Salt entrarà en funcionament aquests dies de Fires: "Veurem funcionar aquests dies de fires de Sant Narcís, el BRCAT, que connectarà les dues ciutats amb més eficàcia i temps més curts”, ha afirmat Paneque a Girona durant el balanç de les actuacions al Gironès.
Més de tres quilòmetres
El corredor tindrà gairebé 3,5 quilòmetres de recorregut entre la rotonda a tocar del pavelló municipal de Salt i la plaça Joan Brossa de Girona. Passarà per l’avinguda dels Països Catalans i el passeig d’Olot, per després fer un gir a l’esquerra cap a l’avinguda de Sant Narcís, continuar pel carrer de Santa Eugènia fins a arribar al destí final.
Al llarg de tot el recorregut per l’avinguda dels Països Catalans hi haurà un carril exclusiu per busos en els dos sentits. Se situa en el costat més proper a la vorera, mentre que els vehicles privats només podran circular pel costat més cèntric de la calçada. El passeig d’Olot també tindrà aquests mateixos usos en sentit Salt, mentre que en sentit centre de Girona només hi ha un carril compartit entre busos i vehicles privats entre la rotonda del Tren d’Olot i el carrer Montnegre.
Després, hi torna a haver els dos carrils, un exclusiu per bus, i en la part més pròxima a la rotonda del pont del Dimoni n’hi haurà fins a tres. Un serà exclusiu per busos i els altres dos per vehicles privats.
Autobusos, taxis i vehicles d’emergència
Pel corredor hi podran circular autobusos, taxis i vehicles d’emergència. Pel que fa als autobusos, són els de les línies L3, L4 i L9 les que tenen un recorregut que passa pel corredor. L’objectiu és augmentar la freqüència d’aquestes línies. Per exemple, l’L9 passarà cada quinze minuts en lloc dels trenta actuals, i l’optimització de les línies L3 i L4 també reduirà els temps d’espera dels usuaris.
Les reformes van començar el juliol de l’any passat a Salt, al llarg de tota l’avinguda dels Països catalans. A Girona, s’ha actuat al passeig d’Olot, a l’avinguda de Sant Narcís (on s’ha ampliat una vorera) i a la plaça Joan Brossa, que s’ha fet per a vianants. El global de les obres ha tingut un cost de 5,5 milions d’euros.
En paral·lel, s’ha creat un carril bici que, a Salt, transcorre pel mig de la calçada amb unes tanques protectores. A Girona pel costat més proper a la vorera entre la rotonda del Tren d’Olot i el carrer Montnegre, mentre que després continua pel que ja existeix per sobre la vorera de davant el pavelló de Santa Eugènia.
Altres actuacions destacades
La consellera també ha destacat altres prioritats al Gironès: “És evident que la gran inversió i la gran aposta del Govern és el Campus de Salut de la Regió Sanitària de Girona, però n’hi ha d’altres com per exemple l’Institut Ermessenda en l’àmbit de l’educació".
Així mateix, Girona ha acollit la primera parada de la campanya el ‘Pla del Govern al territori’, que té per objectiu apropar l’acció de l’executiu a la ciutadania i que recorrerà durant els pròxims mesos totes les capitals de comarca. Un vehicle info truck s’ha situat a la plaça Pompeu Fabra, davant l’OAC de la seu de la Generalitat a Girona, amb l’objectiu d’explicar de manera clara i entenedora què és el Pla de Govern, com es desplega i quines actuacions s’hi realitzen.
Finalment, Paneque, acompanyada del delegat del Govern a Girona, Xavier Guitart, ha visitat el punt informatiu on ha parlat de la voluntat de la campanya: “Aquesta campanya, que comencem al Gironès, però que a partir d’ara la ciutadania s’hi podrà apropar a totes les comarques de Catalunya, és un exercici de transparència i compromís per donar comptes de l’acció de govern: compartir les línies estratègiques, explicar les actuacions que estem duent a terme i també quines són les prioritats de l’executiu”, ha sentenciat la consellera.
- Mor una dona de 61 anys en un accident a Banyoles després d’impactar contra diversos vehicles aparcats
- Em truquen i em diuen que la Caroline està en una casa abandonada, en males condicions, no la busquis
- Tornen a detenir el 'segon escupidor' de Girona i ja acumula vuit denúncies
- La Primitiva deixa un premi de més de 61.000 euros a Girona
- Natxo Morera: «Quan programo la música de Fires ja sé que em cauran pals»
- Més d'un quilòmetre de retencions per un accident múltiple a Sarrià de Ter
- Aquesta és la gironina que participarà com a soltera a la nova edició de La isla de las tentaciones
- Rescaten cinc tripulants d'una llanxa a Cadaqués en ple temporal amb onades de tres metres i ratxes de 83 km/h