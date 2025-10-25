Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’Ajuntament de Girona inaugura la plaça dels Til·lers

Es tracta d’un espai lliure situat entre els carrers de Narcís Xifra i Masmitjà i de la Mare de Déu del Mont i l’avinguda de la Hispanitat

Inauguració de la plaça dels Til·lers.

Inauguració de la plaça dels Til·lers. / Ajuntament de Girona

Redacció

Girona

L’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar, ha inaugurat aquest dissabte al matí la plaça dels Til·lers, nom amb el qual s’ha batejat l’espai lliure situat entre els carrers de Narcís Xifra i Masmitjà i de la Mare de Déu del Mont i l’avinguda de la Hispanitat.

L’acte, al qual han assistit diversos regidors i regidores de l’Ajuntament de Girona, ha comptat també amb la intervenció de la presidenta de l’Associació de Veïns de Sant Narcís, Carme Castel.

La mateixa associació de veïns del barri va proposar el 2023 a la Comissió del Nomenclàtor la denominació d’un espai que popularment ja es coneixia com a plaça dels Til·lers.

