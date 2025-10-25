Creu Roja Girona organitza una gimcana per apropar les Fires als usuaris per "fer xarxa" i incentivar que hi participin
L'objectiu és que a través de proves coneguin aspectes relacionats amb la cultura o la gastronomia de la festa major
Berta Artigas Fontàs (ACN)
La Creu Roja Girona ha organitzat una gimcana per donar a conèixer la programació de les Fires de Girona i reforçar els vincles comunitaris. L'activitat, emmarcada en el projecte 'Horitzons', ha convidat els seus usuaris a descobrir la cultura, el patrimoni i la gastronomia de la festa major a través de diferents proves arreu de la ciutat. L'objectiu és "fer xarxa i conèixer la programació" per tal que els usuaris tinguin "més ganes de participar", tal i com explica la tècnica del projecte, Lena Cubarsí. Els participants són majoritàriament persones cuidadores o joves migrants, que fa poc que viuen a la ciutat. "Són moments d'esbarjo, de sortir de la rutina i socialitzar" ha destacat l'Eloise, una de les participants.
La Creu Roja Girona ha organitzat una activitat lúdica i participativa amb l'objectiu de donar a conèixer la programació de les Fires de Girona i, alhora, enfortir els vincles entre els usuaris de l'entitat i fer front a la solitud no volguda. La proposta, en format de gimcana, ha combinat proves relacionades amb la cultura, el patrimoni, la gastronomia i la mobilitat de la ciutat.
"Volem que la gent s’ho passi bé, que conegui les Fires i que, a través del joc, es creïn nous vincles", ha explicat Lena Cubarsí, tècnica del projecte. "Quan coneixem millor el que ens envolta, ens sentim més segurs i tenim més ganes de participar-hi" ha afegit. Cubarsí ha remarcat que sovint vegades es troben amb usuaris que estan desconnectats de la vida local gironina i de la seva xarxa associativa i cultural.
La jornada s’ha emmarcat dins el projecte Horitzó, una iniciativa de la Creu Roja que té com a objectiu "enxarxar i donar a conèixer tots els recursos que té la ciutat de Girona". L'activitat estava oberta tant a persones que se senten soles, com a aquelles que simplement volien compartir una estona d’esbarjo i conèixer gent nova.
En total, hi ha participat una vintena de persones, principalment dones cuidadores i joves migrants que fa poc que han arribat a la ciutat, tot ells habituals de les activitats de la Creu Roja. "Són moments de sortir de la rutina, socialitzar i fer noves amistats", explica l'Eloise, una de les assistents, que és auxiliar de geriatria i fa anys que està vinculada a l'entitat.
"Fem pinya"
Altres participants n'han destacat la companyia de trobades així: "Jo vinc perquè tinc el meu home malalt, i per mi ha sigut molt bona cosa venir" ha assegurat l'Anna, una altra de les participants. "Fem pinya, ens entenem i tots més o menys tenim problemes semblants", ha afegit. En aquest la mateixa línia ha parlat la Carme, que cuida la seva mare amb Alzheimer. "M'ajuda molt, expliques les teves experiències i pots ajudar les companyes i elles t'ajuden a tu" ha comentat.
L'activitat ha començat a la seu de la Creu Roja amb un test al Kahoot sobre les fires de Sant Narcís. Després, els participants s'han dividit en dos grups, 'les guapes' i 'les marxoses' per completar quatre proves per diferents punts de la ciutat: una, davant de l'oficina de Correus amb preguntes sobre mobilitat; una altra a la Rosaleda, centrada en la gastronomia de Fires; una tercera a la Plaça Independència, on havien de jugar al 'tabú' amb diferents conceptes de la festa major; i una darrera a la Copa, amb preguntes sobre els escenaris musicals de la programació.
