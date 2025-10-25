Vox critica Salellas per "enviar 40.000 euros a Palestina mentre les dones de Girona no viuen segures"
El regidor Francisco Javier Domínguez i el diputat Alberto Tarradas denuncien una situació "alarmant" d’inseguretat a la ciutat i acusen el govern local de “mirar cap a una altra banda”
El regidor de Vox a Girona, Francisco Javier Domínguez, i el diputat al Parlament, Alberto Tarradas, han denunciat aquest dissabte “la situació alarmant d’inseguretat" a la ciutat. Ho han fet en una roda de premsa davant l’estació de l’AVE, al parc Central, un espai on s’han produït diversos incidents en les últimes setmanes. Han criticat l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, per “enviar 40.000 euros a Palestina mentre les dones de Girona no viuen segures”.
Domínguez ha assegurat que a la zona del parc Central i el seu entorn “hi ha hagut escopinyades per part d'una de les persones que habitualment resideixen aquí sense permís, sense llar, cap a una persona d'aquí, un bebé de cinc mesos”. També ha afirmat que “no fa gaire, una altra persona de les que viu per aquí va provocar una agressió sexual amb una altra noia”, en referència al grup de Mali que resideix al parc Central.
D’aquests, segons va informar l’Ajuntament, el primer cas al qual fa referència està en situació irregular, acumula vuit denúncies i va ser detingut pels Mossos d’Esquadra dues vegades, una d’elles mentre es trobava a la comissaria. Aquest forma part d’aquest grup, mentre que l’altre, segons van assegurar fonts municipals, quan la Policia Municipal el va arrestar, n'havia format part i el van fer fora per incidents.
El regidor també ha denunciat que “s’estan produint agressions sexuals a la ciutat de Girona” i ha posat d’exemple un home detingut pels Mossos que, en un autobús on viatjaven estudiants, “es dedicava a tocar els pits d’una noia”. Per al regidor, a l’oposició de l’Ajuntament de Girona, “són situacions que cada vegada s’estan veient que van a més”.
L’edil ha criticat durament l’alcalde Lluc Salellas i l’ha acusat d’estar “mirant cap a un altre cantó”. “Ahir -divendres- vam veure en el pregó de fires que més aviat el que li interessa és la situació de Palestina i no la de Girona”, ha afirmat. Segons ell, l’Ajuntament està “per altres històries que no tenen res a veure amb la seguretat, amb l’ocupació, amb la família, amb les vivendes de Girona”.
El diputat Alberto Tarradas, per la seva banda, ha subratllat que “arrenquen fires de Girona i ho fan amb una onada de violència contra les dones sense precedents”. Segons ha dit, “aquí, al voltant de l’estació, dos immigrants subsaharians s’han dedicat a tocar les dones, a escopir-les, i l’última de les víctimes, que és el més greu de tot, és una menor de només cinc mesos”.
Tarradas ha afirmat que “són fets que no hauríem conegut mai aquí els gironins, que no ens esperàvem que poguessin passar a casa nostra i que són conseqüència directa d’aquestes polítiques de fronteres obertes i d’acollida que han imposat tant el bipartidisme com el separatisme”.
"qui la fa rep una paga"
També ha criticat que “Salvador Illa sortia l’altre dia dient que a Catalunya qui la fa la paga, però sabem que això no és veritat. A Catalunya qui la fa rep una paga, perquè hem vist com tots aquests immigrants il·legals han sigut detinguts, el dia següent han tornat al carrer, han tornat a ser detinguts pels mateixos fets i ara tornen a ser al carrer”, ha sentenciat.
El diputat ha advertit que “comencen fires i ho fem preocupats, perquè pensem que pot haver-hi una altra onada de violència”. I ha afegit que, com deia el seu edil, “l’alcalde està molt preocupat per enviar 40.000 euros a Palestina mentre les dones aquí a Girona no viuen en una situació de seguretat”.
Aquesta referència fa al·lusió a l'anunci de de l’Ajuntament de Girona per destinar 40.000 euros a projectes d’ajuda humanitària a Palestina.
Finalment, Tarradas ha reclamat “condemnes dures, presons incòmodes i deportacions massives”, afirmant que “això és el que fa falta, no punts liles”, i ha defensat “lleis dures per recuperar els barris i donar seguretat a les dones, i que puguin viure les fires, que puguin viure en general una vida tranquil·la a casa sense agressions d'aquest tipus”.
- Mor una dona de 61 anys en un accident a Banyoles després d’impactar contra diversos vehicles aparcats
- Em truquen i em diuen que la Caroline està en una casa abandonada, en males condicions, no la busquis
- Tornen a detenir el 'segon escupidor' de Girona i ja acumula vuit denúncies
- La Primitiva deixa un premi de més de 61.000 euros a Girona
- Natxo Morera: «Quan programo la música de Fires ja sé que em cauran pals»
- Més d'un quilòmetre de retencions per un accident múltiple a Sarrià de Ter
- Aquesta és la gironina que participarà com a soltera a la nova edició de La isla de las tentaciones
- Rescaten cinc tripulants d'una llanxa a Cadaqués en ple temporal amb onades de tres metres i ratxes de 83 km/h