Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Cues quilomètriques a l’AP-7 després d'un xoc entre dos camions a Aiguaviva

Els dos vehicles han xocat per encalç i un dels xofers ha quedat atrapat a dins la cabina

Els dos camions accidentats a l'AP-7 a Aiguaviva.

Els dos camions accidentats a l'AP-7 a Aiguaviva. / Anti-radars Garrotxa

Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

Aparatós accident de trànsit a Aiguaviva. Dos camions han xocat per encalç a l’AP-7, a l’alçada de l’antic peatge, per causes que encara es desconeixen. Ambdós vehicles han patit destrosses importants.

L’accident ha tingut lloc aquest dilluns cap a dos quarts de dues de la tarda i provoca importants retencions en sentit sud, ja que només un carril de l’autopista està obert cap a Barcelona, amb cues que superen els dos quilòmetres de longitud, , tot i que, segons el Servei Català de Trànsit,

Fins al lloc s’hi han desplaçat tots els serveis d’emergència: Bombers, SEM i Mossos d’Esquadra.

Un dels conductors ha quedat atrapat a dins de la cabina i els Bombers, que han desplaçat sis dotacions, l'ha hagut d'extreure fent tasques d'excarceració. Posteriorment, el SEM se n'ha fet càrrec. Per ara no se'n sap la gravetat del seu estat.

Els Mossos han tallat tots els carrils de l'autopista arran del sinistre, excepte un, que permet el pas del trànsit de manera lenta, mentre es retiren els vehicles i es garanteix la seguretat de la via.

Els Mossos d'Esquadra de Trànsit investiguen les causes de l'accident.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents