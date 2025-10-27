Un camió s'encasta contra dos ponts de l’AP-7 a Vilablareix, fuig i el denuncien per nombroses infraccions
Els Mossos de Trànsit l’aturen a Sant Gregori i comproven que el camió superava l’alçada i el pes permesos i que incomplia diverses normes de transport
Un camió que transportava una retroexcavadora es va encastar dijous passat, 23 d’octubre, contra dos ponts de l’AP-7 al seu pas per Vilablareix i hi va causar diversos danys.
Els fets van tenir lloc de matinada i van obligar a mobilitzar diversos serveis d’emergència —Bombers, Carreteres i Mossos d’Esquadra— fins a la zona. Quan les patrulles de trànsit van arribar-hi, van comprovar que el vehicle pesant havia fugit. Poc després, el van localitzar circulant en direcció França i el van fer aturar a la sortida de Girona Oest, a Sant Gregori.
A la via, els equips d’emergència van haver de retirar restes de formigó que el camió havia fet caure dels dos ponts afectats. Tot i l’impacte, segons la policia no hi va haver ferits ni es van detectar afectacions estructurals greus.
Moltes infraccions
En identificar el conductor, els Mossos de Trànsit van constatar nombroses irregularitats. Tot i disposar del permís de conduir, el xofer va ser denunciat per excés d’alçada i de pes, per no tenir la documentació obligatòria -com els permisos de circulació de la tractora i del semiremolc- i per manca d’autorització especial per al tipus de transport que realitzava.
A més, el vehicle no duia la fitxa del tacògraf i incomplia la normativa sobre temps de descans. El conductor també va ser denunciat per haver fugit del lloc de l’accident. Segons els Mossos, després de l’impacte es va aturar breument al voral, però tot seguit va reprendre la marxa i va continuar circulant.
Finalment, els agents el van sotmetre a la prova d’alcoholèmia, que va donar resultat negatiu (0,0).
Un cop denunciat per tots aquests fets, els Mossos li van immoblitzar el vehicle amb el parany i van retirar la documentació i les claus al xofer. Aquest vehicle, segons van comprovar, feia una ruta entre Aragó i França.
