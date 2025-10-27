Continua el conflicte entre l'Ajuntament de Girona i l'Estat pels sol·licitants d'asil del parc Central
La vicealcaldessa Gemma Geis (Junts) denuncia "manca de resposta administrativa"
El subdelegat del govern espanyol, Pere Parramon (PSC), afirma que s'ha planificat un sistema per atendre "el més aviat possible" aquestes persones, i que "dona'ls-hi un sostre depèn de l'Ajuntament"
La vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, va difondre aquest cap de setmana un vídeo en què denunciava la "inacció" del PSC i del govern espanyol davant la situació que viuen les persones sol·licitants d'asil que dormen al voltant de l'estació de trens, al parc Central.
Concretament, la portaveu del partit a la ciutat va alertar que l'Estat "no els dona cita per iniciar el procediment d'asil" i que "cada dia hi ha més persones vivint al voltant de l'estació, esperant una resposta del govern espanyol". En aquest sentit, va recordar que el subdelegat del Govern, Pere Parramon (PSC), va assegurar a l'estiu que l'estiu que ja s'havien atorgat cites prèvies.
Al·ludit per aquestes declaracions, Parramon afirma que el comunicat és "ple d'inexactituds", començant pel fet que "fa molts mesos que estem treballant conjuntament amb l'Ajuntament, les treballadores socials i la policia nacional" per gestionar la situació al parc Central: "Quan vam detectar que hi havia peticioners d'asil, vam planificar un sistema per atendre'ls el més aviat possible".
Aquest procediment, explica, consisteix a "estalviar-se un dels tràmits prèvis, el manifest, que es fa juntament amb l'entrevista amb la policia nacional". Un cop han finalitzat aquest pas amb el cos policial, als demandants d'asil se'ls dona un resguard per la "sol·licitud de protecció internacional". Aquesta documentació, afirma el subdelegat, "els acredita una situació de legalitat i que, per tant, aquestes persones ja no tenen per què viure al carrer i es poden acollir als programes socials que gestionen tant ONG com l'Ajuntament". "Dona'ls-hi un sostre no depèn de nosaltres, sinó d'institucions com l'Ajuntament", rebla Parramon.
Com a aputn final, el subdelegat recorda que "les persones que hi ha ara mateix a l'estació no són les mateixes del principi. Sempre son una vintena que van rotant".
