Els veïns opten per no canviar el nom de la plaça Poeta Marquina de Girona
34 propietaris dels cinquanta que han participat en la consulta voten en contra de rebatejar l'espai com a plaça del Carril, i només setze voten a favor
La Comissió del Nomenclàtor tindrà l'última paraula, però Sergi Font destaca que el resultat havia estat "força clar"
Els propietaris dels habitatges i locals de la plaça Poeta Marquina han optat per no canviar el nom de l'espai en la consulta que va dur a terme l'Ajuntament de Girona al llarg la setmana passada. Dels 222 propietaris amb dret a vot només en van votar una cinquantena. 34 es van decantar per mantenir el nom actual de la plaça, mentre que setze van apostar per rebatejar-la com a plaça del Carril, el seu nom històric.
El tinent d’alcaldia i regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font, ha assegurat que el resultat havia estat "molt clar". Ara, però, serà la Comissió del Nomenclàtor la que tindrà l'última paraula per decidir si es canvia el nom de la plaça. "La comissió tindria la capacitat per poder-ho decidir", ha dit Font, tot i que "la consulta ha estat força clara".
L'objectiu de l'Ajuntament amb el canvi de nom era complir amb la Llei de Memòria Històrica. Per exemple, l'estiu de 2024 es van retirar cinc plaques i una creu del Cementiri Vell, o en els últims mesos s'han anat retirant una trentena de plaques franquistes de diferents espais de la ciutat. A part, el consistori considera que Eduardo Marquina tenia una nul·la relació amb la ciutat. Per això, va proposar canviar el nom per plaça del Carril, que és com es va anomenar l'espai el 1862, quan el ferrocarril va arribar a la ciutat. El 1943, després de la Guerra Civil es va establir el nom de plaça Poeta Marquina.
Participació baixa
Font també ha lamentat la participació "relativament baixa" en la consulta tot hi havia posat "totes les facilitats" a les persones que hi podien participar. La votació s'havia de fer a partir d'una plataforma que requeria "diferents passos per inscriure's". L'Ajuntament també va obrir un punt a l'Estació Jove on es podia votar en aquesta mateixa plataforma "de forma acompanyada". Per aquest mètode van participar en la consulta una vintena de persones.
El regidor ha posat dues opcions sobre la taula per explicar aquesta baixa participació. Per una banda, que no hi hagués hagut "interès suficient en el tema" i, per l'altra "les dificultats que han pogut trobar les persones per poder-hi participar". Tanmateix, ha remarcat que s'havia donat cinc dies per votar.
Amb el resultat de la votació que no ha prosperat s'ha "perdut l'oportunitat de treure un nom de clares reminiscències franquistes", ha lamentat Font, que ha recordat que Eduardo Marquina va ser un poeta compromès amb el bàndol franquista durant la Guerra Civil i durant la dictadura. "Obligava a escriptors i gent de la cultura aassignar-see als valors del moviment", ha criticat.
Els veïns ho tenen clar
Durant els últims dies de votació van circular diferents escrits per la plaça Poeta Marquina que incentivaven als propietaris a no canviar el nom. Per una banda, el documenta assegurava que els veïns no havien demanat el canvi de nom i que era "millor dedicar diners i esforç a la neteja i la seguretat de la plaça". A part, també s'indicava que votant que no s'estalviarien tramitar diferents documents, com el canvi d'adreça de la llum, l'aigua o el cas, contractes d'arrendament o les assegurances.
En aquest sentit, Font va deixar clar la setmana passada que "a afectes pràctics cap propietari hauria de fer res" sí, finalment, es tira endavant amb el canvi de nom. Va remarcar que no haurien de "canviar res" quant a documents o papers, perquè "d'entrada conviurien els dos noms" (Poeta Marquina i Carril).
La Comissió del Nomenclàtor
El regidor ha apuntat que, "abans que acabi l'any", es reunirà la comissió per prendre la decisió i decidir si es porta a votació a ple. La Comissió del Nomenclàtor està formada per diverses persones. L'alcalde, Lluc Salellas, actua com a president en una reunió mentre que també en forma part el regidor al qual recau les responsabilitats la Unitat Municipal d’Anàlisi del Territori (UMAT), que ara per ara és Sergi Font. Llavors també en formen part un representant de cada grup municipal amb representació a l'Ajuntament, així com el secretari del mateix consistori o funcionari en qui ho delegui. També hi participen representants de la Federació d'Associacions Veïnals, el cronista de la ciutat, o diferents tècnics municipals.
