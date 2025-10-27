Girona endreça l’estat de les càmeres de videovigilància
L'Ajuntament també treballa per tal que els cossos de seguretat puguin fer ús de les càmeres de la zona de baixes emissions a efectes de prevenció de delictes
L’Ajuntament de Girona va encarregar el mes de juny passat una auditoria sobre el total de càmeres corporatives per determinar la seva funcionalitat i la possibilitat d'integració al sistema de vídeo corporatiu global. L’estudi havia de determinar també si els dispositius funcionaven correctament o no i, en cas que no funcionessin, valorar si es podien reparar o s’hi s’havien de substituir.
Ara s’han rebut els resultats de la primera part de l’auditoria, que és la que fa referència a les 26 càmeres que hi ha a la via pública. D’aquestes, tres ja s’han reparat i la resta està previst substituir-les per una tecnologia millor
Cal tenir en compte que en aquest còmput no s’inclouen les càmeres que es van instal·lar l’estiu passat per la posada en marxa de la zona de baixes emissions. En relació amb aquestes, es treballarà per tal que els cossos de seguretat puguin disposar de la informació que recullin a efectes de prevenció.
La tinenta d’alcaldia i regidora de Convivència i Seguretat, Sílvia Aliu Gifre, ha destacat que “des de l’Ajuntament, teníem com a objectiu posar en marxa les càmeres que fins ara no funcionaven i, a partir d’ara, hi farem el manteniment que pertoqui per tal que no torni a passar que deixin de funcionar” i, a més, ha explicat que “estem estudiant donar més usos a les càmeres més enllà dels estrictament relatius a seguretat, com ara el control del trànsit i la mobilitat, la gestió de l’espai públic, la millora d’esdeveniments i l’atenció de les emergències. Les càmeres són una eina per a una ciutat intel·ligent”.
Al gener del 2026, es preveu tenir les dades de la resta de càmeres de l’auditoria, que són les que hi ha als equipaments municipals. També està previst afegir alguna càmera més als accessos a la ciutat.
