Girona, escenari del renaixement espiritual de Dani Alves
L'exfutbolista del Barça participa en una trobada de l'Església evangèlica Elim a Girona
Després d’un any convuls marcat per la seva detenció i posterior absolució en un cas d’agressió sexual, Dani Alves (42 anys) sembla haver trobat una nova oportunitat per redreçar la seva vida. L’exfutbolista brasiler, que va passar diversos mesos a la presó, ha iniciat una nova abraçant la fe i la religió.
Girona ha estat l’escenari d’un dels moments més significatius d’aquest nou camí vital. Alves ha participat activament en el tercer congrés de joves de l’Església Elim de Girona, una comunitat evangèlica que ha esdevingut un pilar fonamental en la seva transformació personal. En un vídeo difós a les xarxes socials, se’l pot veure amb els braços alçats, cantant i compartint la seva experiència davant una multitud.
A través del seu perfil d’Instagram, on acumula més de 35 milions de seguidors, Alves mostra regularment la seva nova devoció. A la seva biografia es pot llegir, en majúscules, «deixeble de Crist Jesús», i acompanya moltes de les seves publicacions amb versicles bíblics. Aquesta nova etapa, segons ell mateix explica, és fruit d’un pacte fet amb Déu durant el seu temps a la presó.
«Cal tenir fe, jo en sóc la prova. El que Déu promet, ho compleix. Allà dins vaig fer un pacte amb Déu: ‘Senyor meu, faig un pacte amb tu’», diu Alves en un dels vídeos. També revela què va demanar a canvi: «Et serviré, però cuida de casa meva, cuida els cors d’aquelles persones que no em van abandonar. Perquè —pareu atenció— estimar és estimar quan no es mereix, que és el que Crist va fer per mi i per vosaltres».
"Enmig de les turbulències, enmig de la tempesta, sempre hi ha un missatger de Déu. I aquest missatger, en el pitjor moment de la meva vida, em va recollir, em va portar a l’Església i em va encaminar", assegura.
L’exjugador insisteix: «El Senyor va morir perquè vosaltres fóssiu salvats, i aquest va ser l’amor que vaig sentir allà dins. Li vaig dir: ‘Senyor, manifesta el teu amor en mi’. I ell em va respondre: ‘Serveix-me i jo cuidaré.
Després de sortir de la presó i reconciliar-se amb la seva parella, Alves va ser absolt, ha tingut una filla i sembla haver trobat una nova raó de ser, lluny dels focus i centrada en la seva fe.
Cal recordar que la sentència absolutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha estat recorreguda per la Fiscalia al Tribunal Suprem, ja que considera que els magistrats van actuar de forma "arbitrària" i duent a terme una "valoració no racional de la prova practicada durant el judici oral" i sense valorar totes les proves.
L'Església Elim a Girona
L’Església Elim, amb origen al Regne Unit, va arribar a Espanya a la dècada dels 30 del segle passat, però no va desembarcar a les comarques gironines fins a l’any 1982, concretament a Figueres, de la mà d’Andy i Yolanda Smith. La presència a la capital altempordanesa es va mantenir amb els anys, amb un creixement de fidels lent però progressiu, fins que el 1990 l’església també es va establir a Girona liderada per John Knox, Silvia Cutler i Sammy Thomas.
El 1995 va adquirir la denominació oficial nacional d’Elim Espanya, i no va ser fins a l’any 2000 que Knox va ser designat pastor general de l’Església Elim de Girona, que a la ciutat ha tingut diverses seus: primer a Montilivi i després a Sant Narcís fins establir-se a Taialà el 2008, on actualment ocupa dues naus. Knox es va jubilar el 2015, any des del qual Jimmy Martín exerceix com a pastor general i Sammy Thomas com a copastor.
El trasllat a les dues naus de Taialà va constituir un autèntic desafiament per a aquesta església, ja que totes les obres les van portar a terme els seus membres, sense contractar cap ajuda externa. Thomas explica que «no hi havia res, ni parets, ni cables elèctrics, solament hi havia la carcassa, però no vam contractar ningú i ens en vam sortir». L’actual copastor recorda que quan van anar a visitar la nau que volien adquirir a Taialà, Knox li va dir: «i per què no en comprem dues?». I així fins avui, quan l’espai se’ls està quedant petit.
L’Església Elim de Girona ha passat dels 70 membres de l’any del seu trasllat a la seva seu definitiva als més de 1.000 de 25 nacionalitats, repartits en 11 congregacions: Girona, Llançà, Palamós, Arbúcies, Santa Cristina d’Aro, Palafrugell, La Bisbal, Figueres, Besalú, Santa Coloma i Barcelona.
