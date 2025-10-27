El PP de Girona demana retirar les subvencions a les entitats que han organitzat les fires populars
Argumenten que representen "l'anti-Espanya i l'anti-Girona"
El Partit Popular de Girona ha demanat a través d'un comunicat que les entitats a càrrec d'organitzar les fires populars "deixin de rebre subvencions per part de l'Ajuntament", perquè "no només són l'anti-Espanya, sinó l'anti-Girona", ha afirmat el president provincial de l'agrupació política, Daniel Ruiz. Aquestes "fires alternatives" són organitzades des de fa 25 anys per l'Ateneu 24 de juny i tenen per objectiu acostar les festes de Sant Narcís a tots els barris a través d'activitats com el Bicicrucis o el Corrateneus.
Ruiz ha aprofitat per carregar contra la "inseguretat que es viu a la ciutat, que aquestes darreres setmanes s'ha manifestat amb l'episodi de l'escopidor de l'estació": "Això és un símptoma de la situació d'inseguretat que viu Girona i que viuen les comarques gironines per la falta de voluntat política i de mitjans policials".
Per aquesta raó, Ruiz ha exigit "que torni la Policia Nacional a l'estació de Girona perquè facin controls d'estrangeria" i evitin que l'estació sigui un "focus de delinqüència".
Sobre el trencament de Junts i el PSOE
El comunicat ha coincidit amb la visita del portaveu del Partit Popular a Barcelona, Daniel Sirera, a l'Ajuntament de Girona, on ha parlat sobre el trencament de relacions entre Junts i PSOE que s'ha fet públic recentment. "Ha de ser un trencament definitiu amb el Govern", ha insistit Sirera, que també ha aprofitat la visita per donar suport al PP a la província, "perquè és un partit que representa molta gent i dona veu a tots aquells que estan farts de la inseguretat i de les okupacions".
