Tallada la via verda que uneix Girona i Sant Gregori per unes obres a la Nestlé
Es preveu que no es torni a obrir fins a la segona quinzena de novembre
Fa uns dies que la via verda que uneix les localitats de Girona i Sant Gregori està tallada per unes obres a les instal·lacions de la Nestlé. És el corriol que té un recorregut de més d'un quilòmetre i que va des d'aquesta empresa, a la zona industrial de Domeny Sud, fins a l'altura del camp de tir, al carrer de Can Torroella.
Segons expliquen fonts municipals que el projecte de les obres "ja està fet" i la constructora els va passar la "valoració de les obres" fa un parell de setmanes. Tanmateix, "l'obra a realitzar no és senzilla", per la qual cosa les actuacions es preveu que s'allarguin "almenys" tres setmanes. Per tant, la data de reobertura de la via verda seria durant la "segona quinzena de novembre".
Inaugurat el març
El projecte de la via verda per connectar Girona i Sant Gregori estava sobre la taula des d'abans de la pandèmia, però no va ser una realitat fins al març d'aquest any per diferents problemes burocràtics. Va ser aprovat inicialment el febrer de 2019 per 146.682,36 euros, però després de revisar el projecte el 2023 l'obra es va acabar fent per 367.092,95 euros.
No va ser fins a l'últim trimestre de l'any passat que van començar els treballs. Les actuacions es van fer, en part, motivades pel mal estat amb el qual estava aquest camí que transcorre pel costat de la Nestlé. De fet, un talús havia arribat a cedir.