Veïns de Cassà es queixen de les molèsties constants d'una empresa en una zona residencial
L'empresa té la seva activitat principal al polígon del Trust, però unes altres instal·lacions, amb habitatges molt a prop, provoquen problemes de sorolls des de fa anys
L'Ajuntament assegura que ha dut a terme "diferents actuacions per garantir el respecte a la normativa sobre contaminació acústica, la convivència veïnal i l’ús correcte de la via pública”
Un grup de veïns de Cassà de la Selva s’ha tornat a queixar per les molèsties constants ocasionades per les instal·lacions de la fàbrica Kingspan, que fabrica poliuretà i materials aïllants i que està situada entre el CAP i la carretera que va a la Bisbal. Els més afectats, són els residents als carrers del Castell i de les Agudes, amb habitatges que queden a pocs metres de les naus de la companyia irlandesa. Els veïns reclamen que l’activitat industrial es traslladi al polígon del Trust, on l’empresa ja té una seu on du a terme l’activitat principal.
Així, en aquesta zona residencial hi fa una part de la producció. Ho fa amb “camions que descarreguen a les sis del matí”, el que provoca sorolls i “impedeix al descans” dels residents de la zona. A això s’hi ha afegit, més recentment, el soroll “d’alarmes que han arribat a sonar hores senceres”. Asseguren, a més, que el 2022 es va fer un “estudi sonomètric” per calcular el soroll de l’activitat de l’empresa, però lamenten que des de llavors “l’Ajuntament no ha posat sancions efectives ni ha obligat l’empresa a implantar mesures correctores”.
A això, se li ha de sumar que hi ha camions que aparquen davant els habitatges. Per això, s’han presentat instàncies a l’Ajuntament i també ho han fet arribar al síndic de greuges, però lamenten que “tot continua igual”.
Un trasllat molt reclamat
Els veïns també critiquen que el 2010 es va firmar un conveni entre l’Ajuntament i l’empresa per “requalificar els terrenys al polígon del Trust” es pogués “construir una nova nau” i es “traslladés l’activitat fora del nucli urbà”. Els terrenys que hagués deixat la companyia passaven a ser “zona urbana”, tot i que es va acordar “un espai de zona verda”. “Fa més de trenta anys que es parla del trasllat i des de 2010 hi ha terrenys qualificats específicament per aquest propòsit”, apunten els veïns.
De fet, durant uns vuit anys l’activitat de l’empresa en aquesta zona residencial es va aturar. El 2018, però, hi van tornar. Malgrat poder fer tota l’activitat al polígon del Trust, “l’empresa no només no s’ha traslladat, sinó que ha incrementat l’activitat", denuncien. El 2019 ja van recollir 107 firmes per demanar retirar la fàbrica d’aquesta zona, però encara no s’hi ha fet res i, per això, critiquen la passivitat de l’Ajuntament i diuen que és “còmplice” de la situació.
Resposta municipal
Per la seva banda, l’Ajuntament assegura que després de les queixes rebudes “ha dut a terme diverses actuacions per garantir el respecte a la normativa sobre contaminació acústica, la convivència veïnal i l’ús correcte de la via pública”. En aquest sentit, fa un “seguiment” de la situació i, per exemple, ha fet un “requeriment” a l’empresa perquè faci “un nou estudi d’impacte acústic i apliqui les mesures correctores necessàries per assegurar que no se superin els límits legals de soroll”. A més, han recordat a la companyia “respectar l’horari establert”.
Al mateix temps, el consistori assegura que la Policia Local “ha actuat en diverses ocasions” per l’aparcament indegut de camions a la via pública i que, a més, ha “aixecat actes d’incidències i denúncia” en algunes ocasions. Finalment, remarquen que continuarà “amb el seguiment tècnic i policial” perquè “l’activitat econòmica al municipi es desenvolupi dins del marc legal i amb respecte pel medi ambient i la qualitat de vida dels residents”.
