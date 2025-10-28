Un camió s’enganxa en una línia telefònica i provoca desperfectes a Aiguaviva
Els Bombers han hagut d'actuar-hi de matinada
Un camió s’ha enganxat aquest dimarts al matí en una línia telefònica i ha provocat desperfectes a Aiguaviva.
Els fets han tingut lloc cap a dos quarts de set del matí a la carretera GIV-5331, que connecta el municipi amb l’aeroport de Girona.
Inicialment, l’avís alertava que el vehicle s’havia enganxat a una línia elèctrica, però finalment s’ha confirmat que es tractava d’una línia telefònica, segons han informat els Bombers de la Generalitat.
Els efectius han retirat els elements afectats i han netejat la via. Pocs minuts abans de les set del matí, el servei ha quedat resolt i els Bombers han retornat al parc.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Aquesta és la ciutat poc coneguda i més bonica del món per Nadal: té sis mercats de conte i carrers amb canals
- Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys
- Girona, escenari del renaixement espiritual de Dani Alves
- Impotència a Palamós per resoldre el cas d'una persona que genera alarma social
- Un camió s'encasta contra dos ponts de l’AP-7 a Vilablareix, fuig i el denuncien per nombroses infraccions
- La privatització del Bell-lloc i Les Alzines podria fer sortir més de 300 alumnes, que hauran d’absorbir la resta de centres de Girona
- Veïns de Cassà es queixen de les molèsties constants d'una empresa en una zona residencial
- Ryanair estrena la nova ruta que connecta Girona amb Bucarest