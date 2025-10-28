Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un camió s’enganxa en una línia telefònica i provoca desperfectes a Aiguaviva

Els Bombers han hagut d'actuar-hi de matinada

Una imatge d'una dotació dels Bombers

Una imatge d'una dotació dels Bombers / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Eva Batlle

Aiguaviva

Un camió s’ha enganxat aquest dimarts al matí en una línia telefònica i ha provocat desperfectes a Aiguaviva.

Els fets han tingut lloc cap a dos quarts de set del matí a la carretera GIV-5331, que connecta el municipi amb l’aeroport de Girona.

Inicialment, l’avís alertava que el vehicle s’havia enganxat a una línia elèctrica, però finalment s’ha confirmat que es tractava d’una línia telefònica, segons han informat els Bombers de la Generalitat.

Els efectius han retirat els elements afectats i han netejat la via. Pocs minuts abans de les set del matí, el servei ha quedat resolt i els Bombers han retornat al parc.

