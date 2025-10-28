Codi ictus: el Trueta rep 984 activacions i 878 pacients ingressen a la unitat especialitzada el 2024
L'hospital commemora el Dia Mundial de l'Ictus amb una jornada de prevenció i fa ecografies de caròtides a 60 persones
A Catalunya, més 13.000 persones ingressen cada any per un ictus. És la segona causa de mort i la primera d'invalidesa en adults als països occidentals, segons l'Associació Mundial de l'Ictus. Per commemorar el Dia Mundial de l'Ictus, l'hospital Trueta de Girona ha organitzat una jornada centrada en la prevenció, durant la qual la Unitat d'Ictus ha fet ecografies de caròtides a 60 persones per comprovar l'estat de les artèries. Segons informa l'hospital en un comunicat, com a hospital de referència en el tractament de l'ictus a la regió sanitària, l'any 2024 ha rebut 984 activacions de codi ictus, i 878 pacients van necessitar ingrés a la unitat especialitzada. Són un 15% més que el 2023 (quan els ingressos registrats van ser 747).
L'hospital Trueta ha tornat a refermar el compromís amb la prevenció fent ecografies de caròtides a la ciutadania en el marc del Dia Mundial de l'Ictus, que es commemora aquest dimecres 29 d'octubre. La jornada s'ha completat amb el lliurament dels premis de la Unitat d'Ictus a dos projectes assistencials dirigits a millorar la qualitat de vida de les persones que han patit un ictus.
Des de 2011 el Trueta organitza aquesta jornada. Una de les activitats més consolidades és fer les ecografies de caròtides a càrrec dels professionals del Servei de Neurologia —compartit amb l'hospital Santa Caterina— a persones que s'han inscrit prèviament a través d'un formulari per gestionar les citacions. El vestíbul del Trueta ha tornat a ser l'espai escollit per instal·lar dos aparells d'ecografia-Doppler, que permeten valorar el flux de la sang en els vasos sanguinis (artèries caròtides) mitjançant ones sonores d'alta freqüència.
Es tracta d'una prova no invasiva i que pot indicar un factor que predisposi a patir la malaltia. En total, han fet 60 proves i en dos casos han tornat a citar l'usuari en detectar una alteració. L'any 2024 la Unitat d'Ictus va fer fins a 2.588 ecografies d'aquest tipus.
Posteriorment, han organitzat una xerrada a càrrec de professionals de la Unitat a la sala d'actes del Trueta, que ha arrencat amb una ponència a càrrec de la neuròloga Saima Bashir sobre l'estenosi caròtida, que és l'estretament de les principals artèries situades al coll encarregades de transportar sang al cervell. La xerrada ha culminat amb l'anunci de dos projectes guanyadors dels Premis de la Unitat de 2025, destinats a reconèixer aquells professionals o entitats de les comarques gironines que contribueixen a millorar l'atenció dels pacients amb ictus i els seus familiars.
Enguany els guanyadors han estat 'Reconnectar després de l'Ictus: suport emocional i acompanyament per a pacients i famílies', una iniciativa que se centra en l'acompanyament emocional i comunitari d'aquelles persones que han patit un ictus. Mercè Puell, experta titulada en acompanyament personal, psicologia positiva, intel·ligència emocional i Mindfulness, és la impulsora del projecte.
També han distingit el projecte 'Prova d'ús de drons en la neurorehabilitació de pacients amb dany cerebral vascular i disfunció frontal', presentat per professionals de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa en col·laboració amb la Fundació TIC Salut Social. Té com a objectiu millorar els processos de rehabilitació de pacients amb afectacions neurològiques a través d'exercicis amb drons de petites dimensions, que faciliten teràpies adaptades a les necessitats de cada persona. Els drons, dissenyats per funcionar en espais interiors, poden actuar com a motivadors en processos de rehabilitació, ja que les dinàmiques de vol i control de l'aparell estimulen el sistema motor i cognitiu.
Els projectes rebran una dotació econòmica de 2.000 euros, que procedeixen de les inscripcions a la cursa i marxa solidària 'Corre per l'Ictus!', organitzada per l'Associació Ictus Girona en col·laboració amb l'hospital Trueta. Enguany la cita, amb sortida i arribada a l'espai de La Copa de Girona, se celebrarà el pròxim 16 de novembre.
878 ingressos
L'hospital Trueta és el centre de referència en el tractament de l'ictus a les comarques gironines. L'any 2024, el Trueta ha rebut 984 activacions de codi ictus, i 878 pacients han necessitat ingrés a la Unitat d'Ictus. Suposa un increment del 15% respecte als ingressos registrats el 2023 (747).
Segons assenyalen els experts, el motiu de l'augment respon a diverses causes. "D'una banda, a l'augment poblacional a la regió sanitària Girona, però també per un augment del coneixement de la ciutadania sobre l'ictus i la seva simptomatologia, que fa que consultin més i abans", destaca el doctor Mikel Terceño, cap de secció de Neurologia Vascular i Neurointervencionisme del Trueta. "També ens coordinem cada cop millor entre hospitals comarcals i el SEM. Per últim, tenim un envelliment de la població com en totes les societats occidentals i, per tant, més possibilitats de patir un ictus", ha afegit.
A més, el Trueta té una guàrdia d'atenció continuada a l'ictus les 24 hores i mitjançant la xarxa Teleictus els neuròlegs del centre amb formació específica poden fer valoracions per videotrucada a pacients que han patit un ictus i es troben en algun dels quatre hospitals comarcals. Durant l'any 2024 han fet 153 connexions. Enguany, ja han superat les 160 connexions fins a l'octubre.
