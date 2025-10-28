Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Cacen dos lladres de trasters que s'amagaven entre cotxes a Vilablareix

Els Mossos els enxampen i recuperen el material sostret a l'aparcament comunitari d'un bloc de pisos

Una imatge d'arxiu d'unes manilles dels Mossos / Mossos d'Esquadra

Eva Batlle

Vilablareix

Els lladres de trasters han actuat en les últimes hores en un bloc de pisos de Vilablareix. Aquest dilluns de matinada, van entrar en un aparcament comunitari situat al carrer Josep Irla i van forçar diversos trasters. L’avís d’un testimoni va ser clau per a la seva detenció.

Els Mossos d’Esquadravan rebre l’alerta quan faltaven 10 minuts per les tres de la matinada, informant que s’escoltaven cops al garatge de l’edifici.

En arribar al lloc, els agents van sorprendre dos homes encaputxats, amb la cara tapada i guants, amagats entre els vehicles. Quan van ser enxampats in fraganti, van intentar fugir, però els Mossos els van interceptar immediatament.

Durant la inspecció, els agents van comprovar que cinc trasters havien estat forçats i van intervenir una clau anglesa i dos tornavisos en possessió dels detinguts. A més, van poder recuperar el botí que els homes havien disposat per endur-se, situat al costat de l’escala que dona a l’exterior del bloc.

Entre els objectes hi havia canyes de pescar, carregadors de mòbil, lots, eines, llaunes de cervesa, parells de sabates i jaquetes, segons confirma el cos policial.

Arran dels fets, ambdós homes van ser detinguts com a presumptes autors del robatori amb força. Es tracta d’un home de 29 anys i un de 31 anys, amb antecedents policials.

