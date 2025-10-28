Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Dos projectes sobre la reducció de residus reben les subvencions d’educació ambiental de l'Ajuntament de Girona

Les propostes, presentades per l'Associació de Naturalistes i la Fundació Rezero, rebran un import màxim de 5.000 euros cadascuna

La façana de l'Ajuntament de Girona, en una imatge d'arxiu.

La façana de l'Ajuntament de Girona, en una imatge d'arxiu. / Marc Martí Font

Redacció

Redacció

Girona

Un projecte sobre higiene sostenible de l’Associació de Naturalistes de Girona i un altre sobre la reducció dels residus domèstics de la Fundació Rezero han rebut la subvenció que, per primera vegada, ha atorgat l’Ajuntament de la ciutat a entitats ambientals sense ànim de lucre. Cada proposta subvencionada rebrà un import màxim de 5.000 euros.

La primera de les propostes escollides és de l’Associació Naturalistes de Girona (ANG). Amb el projecte "Residus en ruta", l’entitat vol conscienciar sobre l’impacte dels residus de tèxtil sanitari d’un sol ús —com tovalloletes, compreses, tampons o bolquers— en el medi natural i especialment en el cicle de l’aigua. Adreçat tant a l’alumnat de secundària com a la ciutadania en general, aquesta proposta educativa i vivencial vol contribuir a reduir els residus de tèxtil sanitari, promoure alternatives reutilitzables i millorar la salut dels rius i ecosistemes locals. El projecte desenvoluparà diverses accions, entre les quals destaquen l’organització de diverses activitats amb instituts de Girona destinades a 3r i 4t d'ESO durant aquest curs escolar i dues tertúlies sobre higiene sostenible que es faran l’11 de febrer i l’11 de març.

El segon projecte que ha rebut la subvenció ha estat el de la Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i Consum (Fundació Rezero). “Girona, Jo CoCo (Consumeixo Conscientment)” proposa sis sessions en les quals s’aprofundeix en les alternatives i opcions que permeten fer un consum conscient i compartir experiències i consells. A través d’exemples pràctics i l’assessorament de Rezero, es buscaran alternatives als productes d’un sol ús, la higiene personal i la neteja domèstica sense tòxics, les opcions de consum conscient de béns duradors i serveis i, entre d’altres, la prevenció del malbaratament alimentari. A més, totes les persones participants rebran un lot d’elements reutilitzables i l’assessorament de Rezero.

“Des de l’Ajuntament de Girona iniciem aquesta subvenció d’Acció Climàtica per l’educació ambiental perquè volem donar suport a les entitats que treballen des de fa anys en la sensibilització ambiental, perquè són clau per fer arribar aquests missatges als barris i a la vida quotidiana de la gent. Els dos projectes seleccionats exemplifiquen molt bé el que busquem tant a dins com a fora les escoles: propostes pràctiques, educatives i transformadores que ajuden a repensar hàbits tan quotidians com el consum o la higiene personal, però amb un gran impacte ambiental positiu”, ha destacat el regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot.

