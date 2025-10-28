Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La ràdio municipal Girona FM estrena nova web per potenciar el contingut informatiu i l’escolta digital de la programació

El nou entorn es basa en una organització més senzilla i directa del contingut en àudio, i incorpora una secció de notícies i un cercador intern entre els programes emesos

L’emissora de ràdio municipal continua ampliant els continguts propis i ha reprès la retransmissió dels partits dels equips masculí i femení del Bàsquet Girona

La nova imatge del web de Girona FM.

La nova imatge del web de Girona FM. / Girona FM

Redacció

Redacció

Girona

L’emissora de ràdio municipal Girona FM ha posat en marxa una nova pàgina web amb l’objectiu de reforçar la seva oferta informativa i potenciar l’escolta digital de la seva programació. El nou portal aposta per una navegació més intuïtiva i directa, amb un accés fàcil als continguts en àudio i una millor experiència d’usuari/ària. A més, incorpora una secció de notícies d’actualitat local i de resum de les principals entrevistes emeses en la programació de l’emissora. D’aquesta manera es vol potenciar la distribució digital dels continguts de l’emissora de ràdio municipal a través de la web.

Un altre dels aspectes innovadors de la nova web és la introducció d’un cercador intern que permet buscar textos i paraules entre tot el contingut emès en àudio a l’emissora, facilitant l’accés ràpid i directe al punt exacte on s’ha emès el motiu de la cerca. Això és possible gràcies a la transcripció que es fa dels programes actuals i d’arxiu de producció pròpia emesos a Girona FM. La web també inclou un reproductor d’àudio integrat per seguir la programació en estríming, així com una nova distribució dels programes agrupats en categories.

“El dret a la informació és un dret clau en els moments en què estem vivint. Per això és important que des de l’emissora de ràdio municipal es treballi amb independència i rigor en els continguts locals i de proximitat, i a la vegada, que aquests puguin arribar a com més gent millor. La nova web i la incorporació de continguts d’actualitat informativa és un pas més en la necessària compaginació entre la FM tradicional i la digitalització dels continguts, un element on cal avançar perquè l’emissora es consolidi com a servei públic i mitjà de referència a la ciutat”, ha destacat l’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar.

Torna el bàsquet

D’altra banda, la programació de Girona FM continua creixent i afegint nova oferta de producció pròpia. S’han iniciat ja les retransmissions en directe dels partits del Bàsquet Girona a l’ACB i de l’Uni Bàsquet Girona a la Lliga Endesa, que se sumen a les retransmissions dels partits del Girona FC.

D’aquesta manera Girona FM és l’única finestra audiovisual des d’on seguir en directe, en obert i de forma gratuïta, els tres principals equips de l’esport professional gironí. D’altra banda, i coincidint amb l’inici de la Lliga ACB, ha tornat en antena el programa “Gent de bàsquet”, en què Jan Torrent analitza a fons cada setmana els partits del Bàsquet Girona. El programa ha canviat de franja horària i s’ha avançat un dia: ara es pot escoltar els dilluns a dos quarts de vuit del vespre.

