Reparen un tram de muralla de la Força Vella de Girona
S’arreglaran les esquerdes i es netejarà la vegetació de la torre, que formava part de l’antic Castell de Requesens
L’Ajuntament de Girona consolidarà i repararà un tram de muralla de la Força Vella per motius de seguretat. Els treballs es faran a la denominada torre número 9 del recinte fortificat del barri de la Força Vella i consistiran a reparar i netejar un tram de muralla d’aquesta torre, que s’ubica a la parcel·la on hi havia l’antic col·legi dels Maristes i que és de titularitat municipal.
Actualment, la torre es troba en un mal estat, ja que la part superior està derruïda, hi creix molta vegetació i hi ha diverses esquerdes. Concretament, s’arreglaran diversos punts de l’estructura i s’eliminaran les herbes, plantes i arbustos que hi han anat creixent, amb l’objectiu d’evitar futures patologies estructurals o despreniments que posin en risc l’estabilitat del tram afectat i la seguretat de les persones. Les actuacions mantindran els elements originals, s'utilitzaran morters i materials compatibles amb els elements històrics i no es preveu modificar ni la volumetria ni la fesomia de l’element.
El tinent d’alcaldia i regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font Domènech, ha assenyalat que “conviure amb la muralla de Girona és un privilegi i una responsabilitat per mantenir-la, conservar-la i preservar-la. I això és precisament el que es busca amb aquesta actuació: potenciar el patrimoni gironí. Aquesta intervenció s'engloba dins del conjunt d'accions per mantenir i millorar tot l'entorn dels antics Maristes amb la voluntat de consolidar tot el sector”.
“El manteniment i la conservació del patrimoni monumental de la ciutat és un dels nostres objectius. Certament, el volum patrimonial de què gaudim a Girona comporta que aquesta tasca de manteniment i conservació tingui una gran complexitat i requereixi una quantitat i qualitat de mitjans molt important. L’actuació en aquest tram de muralla és fruit d’una feina conjunta dels serveis tècnics municipals d’Urbanisme i d’Àrea Urbana que en tot moment han tingut present tant el valor del bé, com la seva configuració com a part del Pla especial del Barri Vell i la seva relació amb les finques veïnes”, ha explicat el regidor d’Urbanisme de Proximitat i Planejament, Lluís Martí Arderiu.
Construïda entre els segles IX i XI
La torre no té accés des del carrer i dona a diversos patis interiors, com els de la Casa Agullana, el pati dels antics Maristes, el pati del número 6 del carrer de Bonaventura Carreras Peralta i el del número 2 del carrer de Miquel Oliva i Prat. Actualment, en diversos punts, la muralla queda amagada dins les construccions existents.
Aquesta torre correspon a un dels elements defensius que conformaven l’antic castell de Girona, que posteriorment es va anomenar castell de Cabrera i després castell de Requesens, i que es va construir entre els segles IX i XI. És de planta quadrangular, amb els dos paraments exteriors que configuren el vèrtex sud del castell. Es troba entre la torre Vescomtal i el nou tram de muralla en direcció a ponent que salva el fort desnivell de la zona i que enllaçava antigament amb el portal de migdia de la Força Vella.
Les obres de consolidació d’aquest tram de muralla s’han adjudicat a l’empresa Miquel Pórtulas Construccions SL per un import de 43.514,02 euros(IVA inclòs). El termini d’execució de les actuacions serà de setze setmanes.
