Girona acull una jornada sobre antiracisme, migracions i igualtat
El seminari reuneix prop de 200 persones a l'Auditori Josep Irla
L'Auditori Josep Irla, ubicat a la seu de la Generalitat a Girona, va acollir dilluns el seminari «Aliances contra el racisme i la xenofòbia», organitzat per l’entitat gironina ECCIT i l'andalusa CODENAF, que va aplegar prop de 200 persones.
Durant l’acte es van compartir experiències i bones pràctiques, posant els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) com a "eina de justícia social i igualtat". Després de la benvinguda institucional a càrrec del director general de Migracions i Refugi de la Generalitat, David Moya; el president de CODENAF, Adel Baba; la secretària d’Estat de Migracions del Govern espanyol, Pilar Cancela; i l’alcalde de Girona, Lluc Salellas; que van posar en relleu la importància de la cooperació entre territoris i institucions per "avançar cap a una societat més inclusiva i lliure de racisme", es van presentar els resultats del projecte «Aproximant realitats mitjançant els ODS», que s’ha dut a terme en l’àmbit educatiu de manera simultània a Girona, Almeria i Màlaga.
Règim de semiesclavitud
Pel que fa a bones pràctiques al món laboral i comunitari, la secretària general de CCOO a les comarques gironines, Diana Estudillo, va lamentar que "es classifiqui a quines feines pot optar una dona segons el seu origen"; mentre que María Victoria Paoloni, de CODENAF Huelva, va denunciar el "règim de semiesclavitud" en què treballen les persones migrants en el sector agrícola de la seva província. Per la seva banda, Wafa Boulahrouz, de la cooperativa Idària de Salt, va desmentir que "les dones migrants no vulguin treballar" i va reclamar que "es tinguin en compte les seves experiències laborals prèvies".
També va haver-hi una taula rodona dedicada al lideratge juvenil i antiracisme, que va posar el focus en el paper dels joves migrants com a agents de canvi. Bilal Homami, de CODENAF Almeria, va fer referència a l’esport com a "element integrador"; Joana Higuita, del col·lectiu Semilla Migrante, va plantejar que "havia arribat el moment de qüestionar els fonaments del racisme començant pel concepte de blanquitud"; mentre que Amina El-Founti, de la Universitat de Màlaga, va destacar el coneixement de la llengua del lloc d’acollida com a "factor integrador". Per la seva banda Melissa Raudales, de Girona Acull, va destacar la necessitat de compartir amb altres persones migrants i víctimes de racisme "per compartir el dolor i, juntes, tenir més força per afrontar la situació i defensar els seus drets".
El president d’Eccit, Yasser Saadoune, va destacar que "és molt positiu que en els temps que corren tantes administracions i entitats de llocs tan allunyats es trobin i es comprometin a treballar plegades per una societat sense ciutadans de primera i segona».
La clausura de l’acte va anar a càrrec de Gina Pol, secretària d’Igualtat del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat, i Pere Parramon, subdelegat del govern espanyol a Girona.
