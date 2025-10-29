Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Principi d'acord per desencallar el conflicte entre empresa i treballadors de Girona+Neta

Els empleats accepten una proposta de l'empresa i tornaran a treballar amb normalitat els dies festius

La protesta del ple dels treballadors de Girona+Neta.

La protesta del ple dels treballadors de Girona+Neta. / Xavier Pi / ACN

Josep Coll

Josep Coll

Girona

Aquest dilluns l'empresa que s'encarrega de la neteja i recollida de residus de la ciutat, Girona+Neta, va fer arribar una proposta al comitè d'empresa, format per CCOO, UGT, CGT i la Intersindical, per desencallar el conflicte que existeix des de fa mesos. En les assemblees celebrades per la plantilla aquests últims dies hi ha hagut una àmplia majoria d'empleats que han acceptat la proposta de la companyia. 137 han votat a favor, cinc en contra i també hi ha hagut dos vots nuls.

La proposta consta de tres punts. Per una banda, el compromís de l'empresa per a no fer més modificacions substancials de les condicions de treball fins a haver negociat les jornades laborals a negociació de conveni. També, obrir una negociació per implantar un nou torn de dies festius, que va eliminar la mateixa empresa. Finalment, s'ha proposat incorporar vuit treballadors a la plantilla a jornada a completa.

D'aquesta manera, la plantilla de Girona+Neta tornarà a treballar amb normalitat els dies festius "sempre que es mantingui l'acord". Així i tot, continuarà concentrant-se a la porta de l'empresa aquest dimecres i també dissabte i dilluns a l'inici de cada torn.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents