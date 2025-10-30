Canviaran els sacs de poda per cubells més grans en els habitatges de Girona amb sistema porta a porta
Aquesta era una de les millores que havien demanat els veïns i veïnes que fan ús d’aquest model
L’Ajuntament de Girona substituirà els sacs de ràfia per a la poda dels habitatges amb sistema porta a porta per uns cubells amb més capacitat i més fàcils de manipular tant per als veïnscom per al personal de recollida de residus. En concret, els cubells tindran una capacitat de 240 litres. Amb aquest canvi es dona resposta a una petició dels usuaris del porta a porta per millorar la recollida de restes vegetals dels seus domicilis. Qui vulgui disposar d’un cubell, caldrà que faci una sol·licitud a través de la seu electrònica de l’Ajuntament o bé que ho demani a través de les oficines OSGRE que hi ha repartides per la ciutat.
El canvi serà efectiu a partir del mes de desembre, tot i que a partir de dilluns que ve el servei de recollida de residus ja començarà el repartiment dels cubells als domicilis que ho hagin sol·licitat. Els sacs de poda s’hauran de deixar a fora del domicili a partir de la setmana que ve, tant si s’ha sol·licitat el canvi per un cubell o no, i el personal del servei de recollida de residus se’ls emportarà. Aquesta va ser una de les millores anunciades pel consistori el passat estiu.
"Oferir més facilitats"
“Amb aquesta proposta seguim amb la voluntat de l’Ajuntament d’oferir més facilitats la gestió diària dels residus dels gironins i les gironines. Tal com ja vam anunciar, aquestes millores i la flexibilització del sistema són el resultat directe d’un procés d’escolta activa amb la ciutadania, en aquest cas sobre una millor gestió de la poda i restes vegetals”, ha destacat el regidor d’Acció Climàtica, Sergi Cot Cantalosella.
La recollida de restes vegetals inclou fulles, herbes i branquillons trencats que no superin un centímetre de diàmetre o els vint centímetres de llargària, i que es poden dipositar en el cubell d’orgànica. L’ús dels cubells es preveu per aquells habitatges amb jardí que no fan prou amb el cubell d'orgànica. Aquests cubells estan pensats només per les restes vegetals de petites dimensions.
Punts de recollida
Les restes de poda de majors dimensions s’ha de gestionar als punts de recollida, a la deixalleria, o a través d’un gestor autoritzat. És per això que l'Ajuntament també ha anunciat que es col·locaran contenidors per a les restes de poda a 7 punts de la ciutat que estaran disponibles durant dos cops a l’any en cada punt. En algun altre moment sí que ho hauran d'anar a les deixalleries.
Els contenidors es posaran un divendres matí i es retiraran el següent dilluns al matí. El calendari és el següent:
7, 8 i 9 de novembre de 2025:
- CAMPDORÀ - Camí de la Depuradora
- MONTILIVI - Encreuament entre av. Montilivi i c/ Puigsacalm
14, 15 i 16 de novembre de 2025:
- SANT DANIEL - c/ de les Monges
- SANT NARCÍS - Pl. de l'Assumpció
21, 22 i 23 de novembre de 2025:
- DOMENY- TAIALÀ - c/ de Joan Miró i Ferrà, 2
- PUJADA DE LA TORRASSA - Davant de la pista poliesportiva
28, 29 i 30 de novembre de 2025:
- MONTJUÏC - Pl. de Domènec Fita
- PALAU-SACOSTA - c/ de l'Església de Sant Miquel
16, 17 i 18 de gener de 2026:
- CAMPDORÀ - Camí de la Depuradora
- MONTILIVI - Encreuament entre av. Montilivi i c/ Puigsacalm
23, 24 i 25 de gener de 2026:
- SANT DANIEL - c/ de les Monges
- SANT NARCÍS - Pl. de l'Assumpció
30, 31 de gener i 1 de febrer de 2026:
- DOMENY- TAIALÀ - c/ de Joan Miró i Ferrà, 2
- MONTJUÏC - Pl. de Domènec Fita
