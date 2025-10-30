Un ciclista resulta ferit greu en un accident a Girona
La víctima ha estat trasllada a l'Hospital de la Vall d'Hebron
Un ciclista ha resultat ferit greu en un accident amb un vehicle al carrer Can Benet del Riu, a la rotonda Societat Nestlé, a Girona.
La víctima ha estat trasllada a l'Hospital de la Vall d'Hebron.
L'avís s'ha donat a les 8.57 del matí. Al lloc s'hi han traslladat dues unitats dels Bombers i dos vehicles medicalitzats del SEM que finalment ha activat l'helicòpter que ha traslladat el ferit en estat greu a l'hospital.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Més de 500 persones demanen la dimissió de l'alcalde de Sant Hilari Sacalm per la pujada del rebut de l'aigua
- La privatització del Bell-lloc i Les Alzines podria fer sortir més de 300 alumnes, que hauran d’absorbir la resta de centres de Girona
- El PP de Girona demana retirar les subvencions a les entitats que han organitzat les fires populars
- Fires de Girona | Agenda del dimecres 29 d'octubre
- Un camió s'encasta contra dos ponts de l’AP-7 a Vilablareix, fuig i el denuncien per nombroses infraccions
- Protestes per no poder obrir el toro mecànic per les Fires de Girona: 'Volem justícia firal, no exclusió administrativa
- Fires de Girona | Agenda del dijous 30 d'octubre
- Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys