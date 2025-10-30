Concentració a Salt en contra del desnonament d'una família amb quatre fills menors
El Sindicat d'Habitatge denuncia que el pis és de l'Ajuntament i que són persones amb "altíssima vulnerabilitat"
Una vintena de persones s'han concentrat a Salt en contra el desnonament d'una família amb quatre fills menors d'edat. El Sindicat d'Habitatge saltenc denuncia que l'habitatge és propietat de l'Ajuntament. A més, segons un dels portaveus, Tarek Cheriha, la família té una "altíssima vulnerabilitat" perquè "l'home està malalt i tenen quatre fills d'entre vuit i dotze anys". "I no els han donat cap alternativa", ha lamentat. Aquest dimecres els havien de desnonar, però es va suspendre. Ara tenen data oberta i qualsevol dia es pot executar. Per intentar evitar-ho, han anat a parlar amb algun responsable del govern municipal, però no els han atès. Ara estan pendents de si els donen cita per intentar que els deixin quedar al pis.
El Sindicat d'Habitatge de Salt considera que el cas de la Dalila i la seva família és "flagrant" i "molt greu". Un dels portaveus de l'entitat, Tarek Cheriha, ha indicat que el marit de la Dalila està molt malalt, i tenen quatre fills menors d'edat en comú, d'entre vuit i dotze anys. "El seu home pateix una sèrie de malalties cròniques greus, amb constant medicació, amb diferents tractaments i amb ingressos a l'hospital. Necessiten un habitatge digne", ha reclamat.
El pis on viuen és propietat de l'Ajuntament de Salt. Aquest dimecres a les quatre de la tarda els havien de desnonar, però es va suspendre. Segons Cheriha, la policia municipal saltenca s'ha presentat a mitjanit a casa la Dalila per reclamar-los les claus.
El portaveu ha assenyalat que han convocat aquest matí una concentració davant el consistori per sol·licitar una reunió amb l'alcalde, Jordi Viñas, o amb algun membre del govern municipal. "Demanem que els donin una sortida digna, no poden anar-se'n al carrer sense una alternativa residencial digna, quan és una família amb altíssima vulnerabilitat", ha subratllat.
Han intentat parlar amb algun representant municipal, però no han pogut. Ara estan a l'espera de si aquest dijous o demà els truquen per donar-los cita per poder parlar amb l'alcalde o algun regidor.
Multa de 480 euros a cada adult
El Sindicat també ha denunciat que el consistori ha optat per la via penal i no per la civil a l'hora d'executar el desnonament. "L'Ajuntament diu que la família ha fet un dany contra el patrimoni del consistori. Els han condemnat a una multa econòmica i ara tenen el desnonament sense data ni hora. Els poden fer fora en qualsevol moment o dia", ha lamentat Cheriha.
En aquest sentit, els membres de l'entitat han recordat al consistori que, com a institució pública, "ha de garantir el dret a l'habitatge". "No entenem quin ha sigut el seu raonament per pensar que anar per la via penal és garantir el dret a l'habitatge, quan és una via més lesiva que la civil. I, com que no tenen permís de residència, els obstaculitza la regularització", ha argumentat el portaveu.
Segons el sindicat, els han posat una multa de 480 euros a cada adult i, si no la paguen, es pot dictar el seu ingrés a presó. A més, els podrien quedar antecedents penals, fet que els dificultarà el procés per obtenir el permís de residència i de treball.
L'entitat ha afegit que han portat el cas de la Dalila a l'ONU i a la síndica de greuges. "El consistori no atén a raons humanitàries i no vol moure ni un mil·límetre la seva política d'habitatge, ni a instàncies de la síndica de greuges. Aquest cas és especialment dur per la precarietat de la família i per tractar-se d'un pis públic", han recalcat.
Així mateix, critiquen que l'alcalde saltenc, d'ERC, és vicepresident de la Comissió de Drets Socials i Inclusió al Parlament. "Quin sentit tenen aquests càrrecs si al seu municipi permet -i executa- desnonaments com aquest?", es pregunten.
El Sindicat afegeix que, segons les seves dades, des de principis del 2025 s'han desnonat 41 veïns saltencs, 25 dels quals eren menors d'edat. A més, segons les xifres de l'entitat, al municipi hi ha 24 pisos públics "que segueixen buits" i 1.800 habitatges que són de grans tenidors "que especulen i no els lloguen".
Recuperar el pis per a una altra família
Fonts de l'Ajuntament de Salt han exposat que el consistori va dur a terme una inversió municipal perquè, inicialment, s'havia de destinar l'habitatge a diversos estudiants. No obstant això, han assegurat que la família "va ocupar el pis".
En un principi, el jutge va programar el desnonament abans de l'estiu, però després va ajornar-lo fins a finals de juliol. El motiu, segons el consistori, és que la família va assegurar que "abans d'aquella data tindria una alternativa residencial viable".
"Tot i aquest acord" i malgrat que ja havia passat el termini establert pel jutge, "no van abandonar el domicili". Per això, es va reprendre la via judicial. L'objectiu, segons l'Ajuntament, és recuperar el pis perquè en pugui fer ús una altra família que el té assignat. Les fonts consistorials han remarcat que aquesta família "ha seguit els tràmits que preveu el reglament d'Habitatge per accedir a una propietat pública" i "fa temps que esperen" per poder-hi anar a viure-hi.
