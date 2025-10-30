L’Arxiu Municipal de Girona participa en el Congrés Internacional d’Arxius de Barcelona
Aquesta ha estat la quarta edició de l’esdeveniment i ha aplegat uns 2.000 professionals de més de 100 països del món
L’Arxiu Municipal de Girona ha participat activament en la quarta edició del Congrés Internacional d’Arxius que ha tingut lloc aquesta setmana a Barcelona i que ha comptat amb uns 2.000 professionals de més de 100 països del món. En representació de l’Arxiu de la ciutat hi han assistit el cap del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP) de l’Ajuntament de Girona, Lluís-Esteve Casellas Serra i el cap de secció de Documentació Fotogràfica i Audiovisual, David Iglésias Franch. Els representants de l’Ajuntament han tingut una presència destacada en diverses les ponències, taules rodones, tallers i reunions dels grups de treball.
El Congrés Internacional d’Arxius va arrencar el 27 d’octubre amb les reunions sectorials del Consell Internacional d’Arxius (ICA) i amb dos tallers programats. El primer, “Administració digital, transparència i protecció de dades: com assolir un equilibri coherent”, va ser impartit per Lluís-Esteve Casellas juntament Paolo Cecconi i Martin Schlemmer. Aquesta sessió va oferir pautes per afrontar la transformació digital de l’administració i alhora complir amb la complexa regulació en matèria de transparència i protecció de dades.
Per la seva banda, David Iglésias va impartir el taller “Descripció de documents fotogràfics”, juntament amb John Balean. En aquest espai, Iglésias va explicar l’aplicació de les normes per a la descripció de documents fotogràfics incloses en la Guia per a la descripció de documents fotogràfics i audiovisuals de l’ICA.
Conferència conjunta
El 28 d’octubre, els dos representants municipals van oferir una conferència conjunta titulada “El rol dels arxivers en la transformació 3D del patrimoni”, i que és resultat de l’experiència del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) en els projectes europeus Eureka 3D i Eureka 3D-Xr.
Respecte a les taules rodones, Casellas va compartir taula amb Paolo Cecconi i Laurence Ward per parlar de la mirada local, municipal i territorial al futur de l’arxivística. Per la seva banda, Iglésias va intervenir a una taula rodona que va tractar sobre la reutilització d’arxius fotogràfics i audiovisuals per a les noves generacions, juntament amb Natālija Lāce, Juan Alonso, Tsutsui Yayoi i Manuel Melgar. A més, tots dos van presidir diverses taules que van debatre sobre estratègies de futur i la reconstrucció de la memòria col·lectiva després de la repressió, entre altres temes.
El Congrés Internacional d’Arxius és l’esdeveniment més important per a la comunitat arxivística. Organitzat pel Consell Internacional d’Arxius (ICA), aquesta quarta edició, que acaba avui, s’ha celebrat a la ciutat de Barcelona després de prendre el relleu d’altres grans ciutats com Seül, Ciutat de Mèxic i Abu Dhabi.
