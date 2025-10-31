L'alcalde de Girona rep la visita de la cònsol general de Colòmbia a Barcelona
Lluc Salellas i Vilar i Gillian Maghmud Galindo s’han reunit aquest migdia al despatx d’Alcaldia
L’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar, ha rebut aquest migdia la cònsol general de Colòmbia a Barcelona, Gillian Maghmud Galindo. En la visita institucional, que ha tingut lloc al despatx d’Alcaldia, hi ha assistit també la regidora de Cooperació i d’Igualtat i Justícia Social de l’Ajuntament de Girona, Amy Sabaly Balde, i representants de l’entitat Dagua ONG d’Ajuda a Colòmbia.
Aquesta és la primera visita oficial a la ciutat de Gillian Maghmud Galindo des que va prendre possessió del càrrec de cònsol general de Colòmbia a Barcelona el mes d’abril passat.
