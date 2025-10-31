L'estudiantat de nou accés als graus de la UdG continua creixent i arriba als 3.000 matriculats aquest curs
L'Escola Politècnica Superior és la que suma més alumnes nous, mentre que les facultats de lletres i medicina són úniques que baixen
La Universitat de Girona ha superat els 3.000 alumnes matriculats de nou accés en els diferents graus en aquest curs, 2025-2026. L'informe del rector, Quim Salvi, que es va publicar fa uns dies, indica que la xifra de matriculats és de 3.048, un 2,5% que el curs passat i un 15% més que el curs 2021-22, quan se'n van matricular 2.649. Així, continua la "tendència a l'alça" dels últims anys, malgrat que "en molts graus la demanda ja cobreix l'oferta", indica l'informe.
Si es desglossa per facultats, la que més estudiantat de nou accés en graus acull és l'Escola Politècnica Superior, on aquest curs s'han matriculat 729 nous alumnes, amb un creixement del 4,4% respecte al curs anterior. La segueixen la Facultat d'Educació i Psicologia (521), la de Ciències Econòmiques i Empresarials (379) i la de Ciències (336). Totes, creixen en el nombre de nous matriculats aquest curs.
També creixen, encara que més poc, les facultats de Turisme (235) i Infermeria (209). En canvi, hi ha dues facultats que han perdut nous matriculats en graus aquest curs respecte al 2024-2025. Es tracta de la facultat de Lletres que ha passat de 242 a 212 estudiants de nou accés, i la facultat de Medicina, que ha passat de 102 a 99.
Estudiants a temps complet
De la mateixa manera que l'estudiantat de nou accés va creixent any rere any, també té un "lleuger increment global" el nombre d'estudiants equivalents a temps complet. La classificació és molt similar a la dels estudiants de nou accés, ja que l'Escola Politènia Superior és la que més estudiants a temps complet té (2.445) i la segueix la Facultat d'Educació i Psicologia (1.963). En aquest cas, totes creixen respecte a l'any anterior menys la Facultat de Lletres que cau en una quarantena d'estudiants i se situa en 735, "conseqüència de la davallada en el nombre d'estudiants d'accés".
En total, aquest curs hi ha 10.949 estudiants equivalents a temps complet dels estudis de grau. En l'informe, el rector remarca que "l’increment més gran respecte del curs anterior el presenten les facultats de Turisme i d’Infermeria" i també destaca la "recuperació d'estudiantat" en el grau en Turisme i la "bona acollida" del grau en Global Studies. Ara, comença el segon curs i "continua emplenant totes les places ofertades".
Els màsters
Per altra banda, en el moment de tancar l'informe la matrícula dels màsters encara no s'havia completat i "les dades no són representatives". En el document, entre totes les facultats, se'n compten 602, en una xifra que no és definitiva i, en principi, hauria d'anar cap amunt.
En tot cas, a l'informe el rector destaca que s'inicia l’itinerari de Matemàtiques en el màster en Formació de Professorat de Secundària a la Facultat d'Educació i Psicologia. A la resta, "les dades de preinscripció mostren una consolidació dels màsters que donen resposta a les demandes de la seva àrea d’influència". Tanmateix, el rector té clar que s'ha de treballar "per la renovació en alguns àmbits i repensar l’oferta actual".
En els centres adscrits hi ha hagut 2.624 matrícules el curs 2025-2026, la gran majoria de l'EUSES. "La matrícula dels centres situats a l’àrea de Girona continua essent estable amb relació als cursos anteriors, mentre que els centres que tenen estudis de Turisme continuen patint una forta davallada", en destaca en rector.
Finalment, en els estudis de formació continuada hi ha hagut 2.334 matrícules, tot i que el rector assenyala que "s’ha continuat revisant i renovant la formació continuada atenent les demandes socials". De fet, si es comparen les dades amb les del curs 2023-2024, les matrícules han baixat un 10,8%.
Subscriu-te per seguir llegint
- Pol Estrada: «Els 'boomers' són la generació que millor ha viscut en tota la història»
- Un ciclista resulta ferit greu en un accident a Girona
- Apareix un home mort en una platja de Sant Antoni
- D’enquadernar per als Kennedy i Paul McCartney a fer-ho per als millors restaurants gironins
- Salellas critica 'l'escenari de caos' que plantegen alguns grups a les xarxes per la inseguretat a les Fires de Girona
- Mor l'empresari, advocat i mecenes Ramon Mascort Amigó
- Més de 500 persones demanen la dimissió de l'alcalde de Sant Hilari Sacalm per la pujada del rebut de l'aigua
- Així serà la casa nova de Lamine Yamal: sala de festes, camp de futbol i gimnàs privat per 14 milions d'euros