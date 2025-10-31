Llagostera aprova una pujada del 28% en la taxa d'escombraries
La part fixa de l'import pels habitatges oscil·la entre els 181,94 i 229 euros, tot i que també s'ha de tenir en compte la part variable
Es congelen l’IBI, l’ICIO i l’impost de vehicles i es fan petits ajustaments a 8 ordenances més
El ple municipal de l’Ajuntament de Llagostera ha aprovat la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2026, que mantenen congelats la majoria d’impostos i taxes municipals, amb l’excepció de la taxa de residus municipals, que s’incrementa un 28%. L'objectiu és per ajustar-se al cost real del servei, tal com estableix la Llei estatal i la Directiva europea de residus, que impedeixen que aquest servei sigui deficitari. “Amb aquest ajust, l’Ajuntament compleix amb l’obligació legal que exigeix que el cost del servei estigui totalment cobert pels ingressos provinents de la taxa, evitant així que es financi amb recursos generals”, tal i com ha explicat la regidora de Medi Ambient, Pilar Aliu.
Pel que fa als habitatges, la taxa s’estructura en una part fixa i una part variable. La part fixa oscil·la entre 181,94 i 229 euros anuals segons la zona i el tipus de recollida (porta a porta o contenidors tancats). La part variable es calcula en funció del nombre d’aportacions de residus de les diferents fraccions (resta, orgànica i deixalleria), incentivant la reducció i la correcta separació dels residus. Els habitatges adherits al programa “Compromís Residu Zero” o al compostatge domèstic poden quedar exempts d’aquesta part variable.
En el cas dels comerços i activitats, la taxa també es compon d’una part fixa —que depèn del tipus d’activitat i volum de residus generats— i d’una part variable, vinculada al nombre i capacitat dels contenidors utilitzats. La nova ordenança incorpora una única bonificació del 30% sobre la part fixa per a habitatges en situació de vulnerabilitat econòmica. Aquesta reducció s’aplica prèvia valoració i informe dels Serveis Socials municipals i s’ha de sol·licitar abans del 20 de gener de cada any.
El pagament de la taxa és podrà fraccionar en dos pagaments anuals (60% al març i 40 % setembre). El pagament de la primera quota inclourà la bonifiació obtinguda durant el 2025. Amb aquest nou model, la taxa s’ajusta al cost real del servei, fomenta la corresponsabilitat ciutadana i premia els comportaments sostenibles.
Altres impostos
La resta de tributs municipals, com l’Impost de Béns Immobles (IBI), l’ Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, es mantenen congelats per al 2026, per ajudar a reduir la pressió fiscal derivada de l’increment obligatori per Llei, de la taxa d’escombraries.
A banda d’aquesta actualització, les noves ordenances introdueix altres modificacions tècniques. Per exemple, la regulació d’una nova taxa per la tramitació de matrimonis civils i l’ús de la Sala de Plens. També la modificació de l’ordenança general de gestió i recaptació, amb noves condicions per a ajornaments i fraccionaments de deutes, adaptades a la normativa estatal amb el propòsit de facilitar, a aquells contribuents que la seva situació economicofinancera els impedeixi, sol·licitar un ajornament o fraccionament. Finalment, l’actualització de quotes en determinats serveis municipals, com la Residència Josep Baulida o el registre d’animals de companyia, per adequar-les al cost real del servei.
