Més de 200 alumnes de formació professional de Girona participen en l’edició del 2025 dels Tallers d’Innovació i Emprenedoria Sostenible
La jornada final de les sessions es va fer divendres passat al Centre Cultural La Mercè
Durant tot el mes d’octubre, més de 200 alumnes de formació professional (FP) de diferents centres educatius de Girona han participat en els Tallers d’Innovació i Emprenedoria Sostenible 2025, una iniciativa impulsada pel Consell Municipal de Formació Professional i Ocupació que compta amb el suport del Servei d’Emprenedoria de l’Ajuntament de Girona i el finançament de la de la Diputació de Girona. Els tallers, adreçats a alumnat de cicles formatius de diferents famílies professionals, han tingut com a objectiu fomentar l’esperit emprenedor, la creativitat i la reflexió sobre la sostenibilitat en l’àmbit professional.
L’activitat s’ha estructurat en dues sessions formatives: una primera sessió teòrica sobre emprenedoria sostenible i objectius de desenvolupament sostenible (ODS), i una segona sessió pràctica de generació d’idees de negoci, en què l’alumnat ha treballat en equips per respondre al repte “Com podem contribuir, des de la nostra professió, a una Girona més circular i sostenible?”. L’última sessió del projecte es va fer divendres passat al Centre Cultural La Mercè amb la Jornada de Tancament dels Tallers d’Innovació, que va servir per compartir les idees finalistes i reconèixer el talent i la creativitat de l’alumnat d’FP. L’acte va comptar amb la participació de la regidora d’Educació, Queralt Vila Vergés, i la regidora de Treball, Raquel Robert Rubio.
“Des de l’Ajuntament impulsem iniciatives com aquesta perquè som conscients de la importància de promoure el talent jove, la innovació i la sostenibilitat des dels centres de formació professional”, ha assenyalat la regidora Queralt Vila. “Amb aquesta jornada es posa punt final a una nova edició dels Tallers d’Innovació i Emprenedoria Sostenible, que han permès connectar l’FP amb els objectius de desenvolupament sostenible i impulsar una mirada emprenedora, transformadora i compromesa amb el territori”, ha destacat la regidora Raquel Robert Rubio.
Durant la jornada, els equips finalistes van presentar les seves propostes davant d’un jurat expert, format per la representant de la Cambra de Comerç de Girona, Cristina Cots; la representant de la Fundació Autoocupació, Míriam Planella, i la representant del Servei Municipal d’Ocupació Marina Palau. Les idees, vinculades a àmbits com el turisme, l’estètica, l’educació o la restauració, van destacar pel seu enfocament sostenible i pel compromís amb els valors de l’economia verda i circular.
Els centres participants en aquesta edició han estat: INS Narcís Xifra i Masmitjà, INS Santa Eugènia, Escola Tècnica Girona, Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona, FEDAC Sant Narcís i INS Montilivi.
La jornada es va cloure amb el Laboratori de Competències Emprenedores, un espai vivencial on l’alumnat va poder treballar habilitats com el lideratge, la creativitat, el treball en equip, la comunicació i la resiliència, considerades claus per a l’emprenedoria i l’ocupabilitat.
- Pol Estrada: «Els 'boomers' són la generació que millor ha viscut en tota la història»
- Ja és oficial: aquest és el dia que els pensionistes cobraran la paga extra de Nadal
- Un ciclista resulta ferit greu en un accident a Girona
- Dos municipis gironins, entre els 25 més cars d’Espanya per comprar un habitatge
- Així serà la casa nova de Lamine Yamal: sala de festes, camp de futbol i gimnàs privat per 14 milions d'euros
- «Torno pel meu pare, perquè ningú l’oblidi»
- Els professionals de la salut mental infantil demanen ajuda
- L'art de l'arròs: de veure l'àvia cuinar a preparar paelles en casaments