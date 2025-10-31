Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El PSC de Girona demana impulsar un pla integral per gestionar el sensellarisme a al ciutat

Proposen reforçar els serveis socials, més places a La Sopa i la creació immediata d’un centre de baixa exigència

La façana de La Sopa, en una imatge d'arxiu.

La façana de La Sopa, en una imatge d'arxiu. / Marc Martí Font

Redacció

Redacció

Girona

Des del PSC - Girona pel Canvi insten el govern municipal a impulsar un "pla integral i realista per combatre el sensellarisme", que inclogui dades actualitzades, reforç dels serveis socials, més places a La Sopa i la creació immediata d’un centre de baixa exigència. L'agrupació política considera que el govern tripartit presenta una "manca de planificació i previsió" davant la gestió de la crisi del sensellarisme i dels recents desallotjaments i enderrocs de naus i edificis a Girona.

Per exemple, segons els socialistes, la intervenció a les sis naus del carrer Barcelona i el desallotjament de l’edifici ocupat del carrer Tomàs Mieres, que també està previst enderrocar aviat, “han deixat al carrer prop de quaranta persones sense cap alternativa digna ni solució real”.

El grup alerta que aquestes actuacions, “lluny de resoldre un problema, n’han creat un de nou”. “És inadmissible que un Ajuntament que es diu progressista permeti que persones en situació de vulnerabilitat acabin dormint sota ponts o als marges de la ciutat. Governar amb responsabilitat vol dir anticipar-se a les conseqüències, no improvisar i mirar cap a una altra banda” ha afirmat el portaveu adjunt del grup, Maxi Fuentes

El grup socialista considera que aquesta situació és “una nova mostra de la descoordinació i la falta d’unitat dins del tripartit”: Mentre Guanyem intenta mantenir un discurs social, Junts el desmenteix públicament amb discursos perillosos. I per una altra banda, ERC es limita a aguantar l’equilibri per no trencar el pacte”.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents