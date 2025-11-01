Recorden la ciclista atropellada mortalment a la carretera dels Àngels amb una ofrena floral
Quatre anys després, el cas encara està a l'espera de judici
ACN
Familiars i amics de la dona que va morir a la carretera dels Àngels (Gironès) ara fa quatre anys s'han concentrat aquest dissabte per retre-li homenatge amb una ofrena floral davant la bicicleta blanca que recorda el lloc del sinistre. La víctima, de 35 anys, va perdre la vida el 30 d'octubre del 2021 després de ser atropellada per un conductor que, segons la investigació, circulava begut i va fugir sense socórrer-la. Ara, quatre anys després, el cas segueix sense arribar als tribunals. Els familiars asseguren que viuen "amb una ferida que no es tanca" i exigeixen que "la justícia actuï d'una vegada".
El 30 d'octubre de 2021 serà una data gravada per a tota la vida en el cercle íntim de la Tina, la dona que va morir mentre anava en bicicleta per la carretera dels Àngels. Un cotxe la va envestir i el conductor va marxar del lloc sense aturar-se a ajudar-la. Tot just encetava els primers revolts d'una via molt popular entre els ciclistes de la zona. Des d'aleshores, una bicicleta blanca recorda el punt on la Tina, de 35 anys, va perdre la vida.
Els familiars i amics es reuneixen per recordar-la cada any. Aquest dissabte han tornat a fer-ho. Asseguren viure amb "una ferida que no es tanca", tal com han llegit en un manifest, i denuncien que el procediment judicial avança molt lentament. "Els responsables segueixen lliures, sense haver assumit el dolor irreparable que han causat" han lamentat.
Els convocants han insistit que la mort de la Tina "no va ser un accident", sinó "una negligència criminal" i han criticat un sistema judicial que, segons diuen, "continua protegint més els culpables que les víctimes". En aquest sentit, reclamen que s'acceleri el procés, que s'assumeixin responsabilitats i que es traslladi un missatge clar sobre la importància de respectar la seguretat de ciclistes i vianants a les carreteres.
"Demanem que la justícia actuï amb rigor i dignitat. No pot ser que la vida d'una ciclista valgui menys que la negligència d'un conductor", han conclòs els familiars durant l'acte.
